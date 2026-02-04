狗隻入餐廳｜狗亂吠、食客怕怎麼辦？一文看馴犬師教「餐桌禮儀」

政府擬修例容許狗隻進入食肆，首階段計劃設500至1,000個名額，政府預計今年第一季向立法會提交修例建議，如獲通過，料今年年中批出首輪申請。不過，狗隻進入陌生或人多環境，有可能因亢奮或害怕而吠叫等。倘若有食客害怕狗隻，主人及食客又如何應對？下文整理馴狗師高耀忠多項建議，幫助狗主及食客適應新例。



現時不少人養寵物，政府擬修例容許狗隻進入食肆，首階段擬設約500至1000個名額。（夏家朗攝)

馴狗師高耀忠認為，主人應趁政策尚未落實，提前了解狗隻品性。（高耀忠提供）

狗隻怕陌生、人多、不斷吠叫怎處理？

狗隻進入陌生或人多環境，有可能因亢奮或害怕而產生應激反應，包括吠叫等。馴狗師高耀忠認為，主人應趁新例尚未落實，提前了解狗隻品性，如果牠們外出時呈現亢奮、不安、不友善等態度，應逐步帶牠們接觸有人及其他動物的環境，令其慢慢適應，再帶牠們到餐廳用膳，「如果你隻狗比較驚人，咁就帶佢去少啲人嘅地方開始，同佢去吓街，建立返關係，等佢慢慢平靜。」

他又指，狗主之間如想一同外出用膳，可先帶狗隻們一起散步，幫助牠們提前建立關係，「同一個圈子入面，朋友都可能嘈交㗎嘛，咁樣可唔可以大家狗狗認識咗先，再一齊帶佢去間餐廳呢？」

如何訓練狗隻的「餐桌禮儀」？

此外，政府指狗隻不可爬上餐桌。高耀忠認為，主人可在家中模擬外出用膳情景，包括吃飯時用繩子牽引狗隻，如牠們嘗試爬上餐桌，可輕微拉扯繩子，並作出指令。倘狗隻表現良好，則可適當獎勵，教導牠們外出用膳時的行為規範。

食客怕狗怎麼辦？

另一方面，倘若有市民害怕狗隻，應如何處理？高耀忠建議市民與狗隻保持距離，並避免有眼神接觸。

通常你愈縮，隻狗愈揾你；你愈望住佢，叫佢唔好過嚟，佢愈覺得你奇怪，佢都愈揾你。你好正常咁行過，佢就唔會揾你。 馴狗師高耀忠

他又指，如市民發現靠近狗隻時，狗隻持續望着自己，身體呈僵硬狀態，並發出低吟，代表牠們已在保持警戒，不應繼續靠近。餐廳職員如發現有狗隻出現這些反應，應尋求其他職員協助，由其他職員服務附近的客人。