油價高企「鬼油」猖獗　議員促規定油站展示一口價　公開地租釋疑

中東戰事令國際油價上升，香港因高度依賴進口石油產品，油價處於極高水平，現時汽油價格飆升至每公升32元。俗稱「鬼油」的非法燃油市場因而大為猖獗，儘管警方不斷採取行動打擊，仍不時捲土重來。有立法會議員指，政府應在監管油價上「出手」，令「鬼油」沒有市場，措施包括規定油商只顯示一個車用燃油標準最終售價、公開高地租的油站資料，亦要調查工業柴油價格為何升雙倍。



記者根據一個經營入鬼油生意的WhatsApp群組，前往屯門紫田村一個鐵皮屋視察，懷疑是鬼油場。（香港01記者攝）

政府嚴打「鬼油」惟屢禁不止

非法燃油由跨境車用大油缸偷運至港出售。《香港01》今日（7日）報道，在屯門發現一個24小時運作的隱蔽「鬼油場」，出售每公升僅約13元的95無鉛汽油。記者實地觀察發現，一小時內有至少4輛車光顧；即使深宵時分，仍有不少司機報上車牌預約入場，足見「鬼油場」需求極大。

事實上，政府打擊非法燃油活動的動作頻繁，今年第一季已經處理76個非法油站，檢獲36萬升燃油，可注滿5500架輕型貨車的油缸。4月13至30日，海關聯同消防處及警務處，亦透過代號「擊破」的行動偵破19宗非法燃油案，共檢獲超過2.1萬公升非法燃油，包括超過8,000公升未完稅汽油及1.3萬公升柴油。

莊豪鋒指，政府應該監管油價，不過未必需要立法。（羅國輝攝）

非法燃油屢禁不止，實政圓桌立法會議員莊豪鋒認為，政府應該監管油價，「在油價波動大時出手，不要令非法燃油有市場」，不過未必需要立法，「比較慢，還要立法會一二三讀」。

莊豪鋒冀政府規定油商只展示最終售價

莊豪鋒昨日（6日）書面質詢政府，希望研究立例要求車用燃油商在其所有展示渠道（包括路牌及宣傳品）中，同時顯示一個車用燃油標準最終售價。他對《香港01》表示，現時各油商牌面價一致，但會員卡、信用卡優惠不同，令消費者難以比較，「混淆視線」。

他引用2013年實施的用「實用面積」計算住宅物業售價的規定，指車用燃油油商最終售價應仿效，「蘋果比蘋果，貼近真正賣出的價格」。不過他不滿政府的書面答覆沒有明言會否採取意見，批評「完全逃避問題」。

工業柴油升幅尤高，接近兩倍，莊豪鋒促政府調查和公開資料。（梁鵬威攝）

斥「紅油」急升油商「睇住來食」

中東戰爭引致油價急升以來，坊間一直憂慮油商合謀定價或抬高價格，其中以俗稱「紅油」的工業柴油升幅尤高，備受關注。莊豪鋒質疑，香港進口工業柴油是透過油車直接運送到工廠，不涉及地租亦不用交稅，「但點解升咗接近兩倍，客觀上似乎油商『睇住來食』」，促政府調查和公開資料。

汽油方面，對於坊間普遍質疑，油站高地租和稅收推高油價，莊豪鋒亦批評資料不透明，「如果可以見到地價成本、油價和佔領成本，就更透明」，促政府及時公布資料。