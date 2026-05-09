港鐵Rapper Hinson告別車站　01消息：獲賞識做港鐵公共關係崗位

因為自創三語rap廣播分流乘客而爆紅的港鐵車站助理Hinson，早前寫千字文宣布結束9年的港鐵「臨時員工身份」，引起外界猜想是否離開港鐵。《香港01》獲悉，真相是Hinson獲得賞識，未來會告別車站，轉到港鐵「社區關係及活動統籌」的部門，出任「公共關係助理」，是全職崗位。據了解，港鐵紅磡站「站見」鐵路展等受鐵路迷歡迎的活動，都是這部門有份參與，相信自小受日本鐵路文化熏陶的Hinson大有可為。



Hinson分享過往工作照片。（Instagram@hinson_gu9951）

Hinson自創三語Rap 重複公式廣播對乘客起不了作用

2017年5月入職港鐵的Hinson，最初是外判車站助理，被派到東鐵羅湖站工作，早上7時上班，住九龍東的他每日天未光，就要落樓坐通宵小巴到旺角東，再轉搭開往羅湖的列車上班。由於當時台加固工程造成的空隙及高低不平，他與同事穿起黃色背心，提醒乘客上車時要小心。

Hinson說，「我用近9年時間，在香港鐵路的12條鐵路線、55個車站中，寫下為數3282天，屬於我的『車站職人』故事」。（Instagram@hinson_gu9951）

Hinson曾指，當時剛考完DSE，暑期工和兼職都不愁選擇，辛苦下都要做車站助理，是因「自小受日本鐵路文化熏陶，覺得站務員很有型，對成為站務員有一份憧憬」，同年11月通過面試正式加入港鐵，獲編配到新的常駐車站「油麻地」。車站助理的工作看似簡單沉悶又重複，許多人的印象就是「站在月台舉下牌、嗌兩句輕鬆收工」，但Hinson認為「分別就在於你想做『到』份工還是做『好』份工，為平淡的對話注入溫度」。

Hinson寫下了一篇千字文，回顧過去9年工作種種。（Threads@hinson_gu9951）

令Hinson爆紅的迪士尼站，其實是他其中一個加班車站，當時觀察到很多乘客「在閘機用力掃落力掃繼續掃迪士尼門票」，重複公式的廣播對過萬名旅客起不了作用，於是他就創作令全港市民與旅客注意到的Rap短句，誓言「我要諗辦法令到呢班人聽我講嘢！」。

於港鐵迪士尼站以自創rap管制人流爆紅的rapper職員Hinson，宣布不再擔任港鐵車站助理，結束9年的港鐵「臨時員工身份」。（Instagram@hinson_gu9951）

01消息：Hinson轉長工主責港鐵公共關係

Hinson日前在社交平台投下震撼彈，宣布不再擔任港鐵車站助理，結束9年的港鐵「臨時員工身份」，不過他未有交代是轉正、升職還是離開港鐵，保持了一抹神秘感。

+ 1

《香港01》獲悉，真相是Hinson獲得賞識，未來會告別車站，轉到社區關係及活動統籌部門，出任公共關係助理，是全職崗位。據了解，港鐵紅磡站「站見」鐵路展、《李小龍誕生85 周年紀念展：無形之道》等活動，都是這部門有份參與。雖然編制上公共關係助理是「食物鏈」較低層，但相信自小受鐵路文化熏陶的Hinson大有可為。