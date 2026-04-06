港鐵車廂乘客攜壓縮氣體罐！rapper職員Hinson教見到危險品怎處理

港鐵附例列明，不得攜帶危險品進入港鐵範圍。有港鐵乘客近日於網上發文發相表示，表示見到1名戴帽乘客攜帶壓縮氣體罐進入車廂，網民對帖文相片表示震驚，「咁隨時係咪一鑊熟㗎？」、「易燃氣體！又咁啱得咁橋有人點煙仔會好大鑊」。



帖文更引來港鐵rapper職員Hinson現身，教路若見到有乘客攜帶危險品進入鐵路範圍內，可致電通知車站職員，若情況緊急，可拉動車門上方的緊急通話器立即通知車長。Hinson坦言，「一對人眼是不可能在同一時間監視到所有鏡頭」，希望乘客一同幫忙，協助舉報及提供位置，以便職員盡快將違規乘客帶出鐵路範圍。



有港鐵乘客近日於網上發文發相表示，見到1名戴帽乘客攜帶壓縮氣體罐進入車廂。（Threads@henry_lee2047）

該港鐵乘客於Threads發文問道：「地鐵是否修改了附例，容許攜帶壓縮氣體罐進入地鐵車廂？」

港鐵乘客攜壓縮氣體罐進車廂

照片見到，1名戴白色鴨舌帽的女乘客雙腳間放有1個粉紅色壓縮氣體罐，其身旁坐了多名乘客，但眾人各自玩手機，未有理會或意識到壓縮氣體罐的危險性。

1名戴白色鴨舌帽的女乘客雙腳間放有1個粉紅色壓縮氣體罐，其身旁坐了多名乘客。（Threads@henry_lee2047）

網民驚呼：超危險想一鑊熟咩

網民紛紛驚呼，「好爆炸性！」、「好明顯好多香港人都需有危險意識」、「即刻拉緊急手掣叫停call職員做佢啦，超危險想一鑊熟咩」，又猜測是氦氣罐或雪種罐。

有網民人古計該罐壓縮氣體或已用盡，危險性降低，不過有網民指出「其實呢啲罐點吉都仲有啲啲氣響裏面，有回收舖瀨過嘢，所以安全起見唔好拎去搭地鐵好啲」。

有網民猜測該壓縮氣體罐已用完，危險性降低，不過有網民指出「其實呢啲罐點吉都仲有啲啲氣響裏面，有回收舖水瀨過嘢，所以安全起見唔好拎去搭地鐵好啲」。（Unsplash圖片）

港鐵rapper職員Hinson現身 教如何通知職員

帖文更引來港鐵rapper職員Hinson現身，指出若見到有乘客攜帶危險品進入鐵路範圍內，「可致電同一路線上任何一個車站的電話聯絡車站職員，由車站職員上車將其帶出鐵路範圍。在緊急或相當可能會對其他乘客造成生命危險的情況下也可以拉動車門上方的緊急通話器，立即通知車長，然後由下個站的職員立即處理」。

Hinson又提到，「車站及車內雖然有閉路電視作即時監察及錄影調查用，但是一對人眼是不可能在同一時間監視到所有鏡頭的，還是需要靠乘客協助舉報及提供位置，以便職員盡快將其帶出鐵路範圍」。

港鐵rapper職員Hinson指若見到有乘客攜帶危險品進入鐵路範圍內，可致電通知車站職員，若情況緊急，可拉動車門上方的緊急通話器立即通知車長。（小紅書@雜食錄影片截圖）

帖文更引來港鐵rapper職員Hinson現身，指出若見到有乘客攜帶危險品進入鐵路範圍內，可致電通知車站職員，若情況緊急，可拉動車門上方的緊急通話器立即通知車長。（Threads截圖）

相關報道：孫燕姿演唱會後港鐵Rapper職員出動！ 廣普指示被封「港鐵網紅」

根據《港鐵附例》第39條，除獲港鐵公司妥為授權的人員外，任何人不得攜帶受《危險品條例》的條文所規限的物質或其他東西進入鐵路處所的任何部分。（資料圖片）

攜帶危險品進港鐵範圍有什麼處罰？

根據香港法例第295章《危險品條例》第3條，所有壓縮氣體訂明為「危險品」。

根據《港鐵附例》第39條，除獲港鐵公司妥為授權的人員外，任何人不得攜帶受《危險品條例》的條文所規限的物質或其他東西進入鐵路處所的任何部分。若違反規例，最高處罰為罰款5,000港元及監禁6個月。

（Threads@henry_lee2047 / 港鐵附例）