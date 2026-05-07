車cam｜堅尼地城石牆樹打卡熱點　長髮女踎馬路影相遭的士撞傷

西區堅尼地城打卡熱點，今日（7日）發生車禍。下午3時53分，一輛的士由科士街右轉入爹核士街時，撞到一名23歲姓張女子；她腳部受傷，清醒由救護員送往瑪麗醫院治理。警方為74歲姓盧的士男司機進行酒精呼氣測試，證實為零度。



據了解，張女來港讀書，持有香港身份證。據司機提供的車CAM片段可見，當時張女蹲在馬路訪拍照「打卡」，的士右轉時，猝不及防將其撞倒。事後現場可見，不少遊客仍冒險站出馬路，拍攝石牆樹景及鄰近酒吧。



的士司機在場助查。（梁偉權攝）

司機事後向《香港01》憶述，「成拃人行出嚟」打卡，已經減慢車速，「呢度咁多人，我梗係慢慢去啦」，雖已確認前方無人，但轉彎時仍發生意外。他立即停下落車查看，發現一名女子坐在地上，其相機則沒有損毀。他對事件感到無奈，「 我都唔知點講」。

女事主腳傷送院治理。（梁偉權攝）

現場科士街及爹核士街交界，有一幅掛滿細葉榕的石牆，被喻為最壯觀的樹牆群，附近亦有一餐廳招牌「Hong Kong be happy」吸引大批旅客青徠，特別在「小紅書」上甚為熱門。

大批旅客經常擠擁出馬路影相，出現人車爭路，車輛需減速避讓的情況，過往亦曾險象環生，引起當區街坊不滿。警方早於去年增設鐵馬、圍欄、雪糕筒及告示，表明「請勿在行車路停留或拍照，違者可被檢控」。

現場為堅尼地城科士街近爹核士街位置，為石牆樹打卡點，深受旅客歡迎。（梁偉權攝）