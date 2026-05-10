網約車｜智慧交通聯盟倡發20500個牌照　才可免規管後無車可搭

立法會於去年10月通過網約車條例草案，纏繞香港多年的網約車合法化爭議終於塵埃落定，首批持牌平台預計於今年第四季開始營運。然而，最受關注的發牌數量及細節仍有待政府敲定。



「智慧交通聯盟」理事長、前立法會議員張欣宇今日（10日）在社交平台發文，指聯盟認為首階段發牌數量應設定為20,500個，令活躍網約車不少於15,000輛。他表示，規管的首要底線，是必須避免「管了以後，無車可搭」；而15,000輛活躍網約車這個數字是根據政府統計及平台實際營運數據進行逆向推算而得出。他認為這個數字與的士的比例符合國際慣例，不會衝擊的士業界。



智慧交通聯盟就網約車規管提出的建議。（張欣宇FB）

根據政府數字，網約車目前每日實際承載約19萬人次的出行需求。張欣宇認為規管的首要底線，是必須避免「管了以後，無車可搭」；他強調任何脫離實際需求的數字，最終都會對市民日常生活造成不便。

15,000輛活躍網約車是怎麼算出來的？

張欣宇指，聯盟根據政府統計及平台實際營運數據，進行了逆向推算：

．需求：每日19萬人次，折合約119,000個車程（每程平均1.6人）。

．供應：網約車司機以兼職為主（佔60%），推算平均每日上線時間約3.9小時。以香港路面情況，每車每小時完成約2程，即平均每車每日完成約7.8個車程 。

．活躍車輛：要消化119,000個車程，每日至少需要約15,200輛活躍車輛（119,000÷7.8≈15,200）。



網約車目前每日實際承載約19萬人次的出行需求。（Uber官網圖片）

考慮維修、休假及「殭屍牌」等因素 倡預留活躍下限為15000架車

張欣宇表示，考慮活躍率：網約車司機流動性高，同時考慮維修、休假及「殭屍牌」閒置等因素，可能需要預留約75%的活躍轉化率作為緩衝。所以聯盟認為15,000輛為活躍網約車下限，考慮活躍率則應發出約20,500個牌照。在首階段發牌後，政府應密切留意市場反應，設定機制適時動態調整。

智慧交通聯盟倡發20,500個網約車牌照，與的士比例1.1：1，低過上海加坡深圳。（資料圖片）

指牌照數目與的士比例1.1：1 低過上海加坡深圳 不衝擊的士業界

張欣宇指，20,500個牌照與現有約18,000個的士牌照總數比例為1.1：1。對比其他大城市——上海（2.6：1）、新加坡（4.5：1）、深圳（5.9：1），香港的擬議比例明顯低於國內及國際水平。他認為，此建議是在照顧市民需求的同時，充分考慮了的士業界的承受力。