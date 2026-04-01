網約車規管｜Uber倡發至少3萬車輛牌照　籲設機制按指標調整配額

立法會於去年（2025年）10月三讀通過網約車條例草案，纏繞香港多年的網約車合法化爭議終於塵埃落定，首批持牌平台預計於今年第四季開始營運。然而，最受關注的發牌數量及細節仍有待政府敲定。



面對即將出台的附屬法例，Uber香港區總經理鍾志霆（Estyn Chung）接受《香港01》訪問時表明，全力支持政府引入正式發牌制度，促請當局參考現時市場的數據，將車輛牌照數量定至少3萬個，並建議引入「恆常檢查機制」，按市民等車時間自動調整配額。



鍾志霆建議政府要維持現時市場規模，應發出至少3萬個網約車牌照。（蔡正邦攝）

規管須以民為本 Uber指現有標準已符政府要求

對於政府即將落實的規管框架，鍾志霆強調Uber的立場非常清晰：全力支持為平台、車輛及司機建立一個正式發牌制度，並歡迎政府設立安全和服務質素標準。政府去年提出的立法建議包括司機需年滿21歲、有一年駕駛經驗、通過背景審查、車齡不超過7年及需購買商用第三方保險等。

鍾志霆表示，這些要求其實與Uber現行內部守則相符，平台一向實施嚴格的安全標準，包括人車綁定及背景審查等，「其實好多Uber都已經有㗎啦」，有信心能全面配合政府的監管方向。

鍾志霆認為，規管必須以民為本，在保障乘客安全之餘，亦要維持服務質素及靈活彈性，才能夠為乘客提供一個安全、可靠及靈活的服務。而外界最關注的就是車輛發牌數量，前運房局長陳帆早前建議，最初可以1,500個名額為起點，不過鍾志霆建議政府應維持現時市場規模，即發出至少3萬個網約車牌照。

前運房局長陳帆早前建議，最初可以1500個名額為起點。（資料圖片）

倡發3萬牌照 三大理據證網約車需龐大後備車隊

鍾志霆明確提出，若政府設立上限，數量應維持在3萬名司機，始能滿足現時香港市場的需求水平。他又提出三大數據理據作支持：

第一是保障乘客體驗。Uber過去12個月在港服務了高達250萬名乘客，當中包括來自149個國家的100萬名旅客，這全賴3萬名司機才能維持合理車費及較短的等候時間。

第二是保障司機生計。目前平台有三成司機全職依賴網約車維生，另有六成司機的網約車收入佔其總收入一半以上，發牌數量直接關係到他們的飯碗。

第三亦是最關鍵的應付需求龐大波幅。鍾志霆指出，網約車的核心價值在於靈活性（Gig economy），由於3萬名司機並非一同上線，而香港最繁忙與最淡靜時段的用車需求差距可高達66%，加上經常出現突發需求，例如打風落雨、演唱會散場或出現大型盛事等，網約車平台必須擁有一個龐大的「司機庫」，才能在繁忙時間滿足到市場的需求。

鍾志霆建議政府建立一套基於客觀數據的「恆常檢查制度」，如數據顯示市民經常等不到車或等候時間過長，即代表司機不足，觸發機制則應增發牌照。（蔡正邦攝）

憂配額太少損體驗 促設機制按「等車時間」增發牌照

若政府最終發放的牌照數量遠低於3萬，鍾志霆坦言發牌數量太少，乘客體驗將大受打擊，不但等車時間變長、車費上升，亦令不少依賴平台維生的司機失去收入。為解決發牌數量不足的問題，他建議政府除設立合理過渡期的同時，亦必須建立一套基於客觀數據的「恆常檢查制度」，定期檢視兩大指標：一是「實際等候時間」（ATA，Actual Time To Arrival），即市民叫車後需等候多久；二是「訂單完成率」（Completion Rate）。若數據顯示市民經常等不到車或等候時間過長，即代表司機不足，觸發機制則應增發牌照，確保供應能靈活適應市場變化。至於網約車平台的數量，他則笑言歡迎市場競爭，認為這對市民最為有利。

強調與的士屬「互補關係」 無懼發牌過多掀惡性競爭

網約車合法化往往被視為對傳統的士業界的挑戰，激化雙方矛盾。鍾志霆強調網約車與的士是「互補（Complementary）」關係，他指 Uber 過去多年一直積極與的士業界合作，例如在2021年收購 HKTaxi，並持續提供免費的士考牌課程吸引新血。

他強調，加入Uber平台的的士司機，收入平均增加了兩成，證明網約車平台能實際改善的士業界生計。他重申，的士仍擁有網約車無法取代的獨特優勢，包括街上截客、使用專屬的士站及機場和口岸等上落客區，兩者並存能為市民提供更佳的出行體驗。

鍾志霆強調網約車與的士是互補關係，兩者都有無法取代的獨特優勢。（資料圖片）

若發放高達3萬個牌照，會否導致司機之間出現惡性競爭、攤薄收入？鍾志霆直言並不擔心。他引用Uber在全球70多個國家的營運經驗指出，市場供求具備自然的調節機制。而司機十分聰明，亦會選擇合時、能賺錢的時段才上線接單，絕不會出現3萬人同時在街上「爭客」的局面，因此無需憂慮競爭過大的問題。