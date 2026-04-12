健康心靈先導計劃推出1年半轉介240人看專科　年內擴至9康健中心

政府在2024年8月推出健康心靈先導計劃。截至今年2月，已為約48,800名市民提供免費精神健康初步評估，連同透過非政府機構參與先導計劃的市民，共有逾7,000人完成進一步評估，約240人需轉介至專科或高密度精神健康服務。當局指，今年起會逐步將推行計劃的康健中心數目增加至合共9間。



有參加者受失眠問題困擾十多年，進行初步情緒問卷評估後，獲安排接受低密度心理治療，治療半年後終「一覺瞓天光」。



黎先生（右）獲安排接受低密度心理治療，成功擺脫失眠的困擾。（政府新聞網圖片）

醫衞局2024年8月分別與兩間新生精神康復會和香港心聆合作，於屯門、東區和油尖旺區推出健康心靈先導計劃。康健中心或康健站會員接受健康風險評估時，會同時進行免費的初步情緒問卷評估，篩查與抑鬱、焦慮相關的情緒困擾風險，有需要人士會獲轉介至非政府機構接受進一步評估和跟進。

截至今年2月，計劃已為約48,800名市民進行精神健康初步評估，其中約3,700人需接受進一步評估。連同透過非政府機構參與先導計劃的市民，共有逾7,000人完成進一步評估，其中約2,500人情緒健康正常，約240人需轉介至專科或高密度精神健康服務。

翁嘉誼（右）跟進黎先生（左）的個案，協助黎先生建立良好睡眠習慣。（政府新聞網圖片）

退休貨車司機失眠十多年 治療半年後「一覺瞓天光」

退休前任職貨車司機的黎先生，因工作時間不規律受失眠問題困擾十多年，曾服用安眠藥但最終越吃越多，更有感記憶力日漸衰退。他去年在屯門地區康健中心接受篩查，其後獲轉介至新生精神康復會。他獲安排接受低密度心理治療，其中包括五節睡眠治療，學習打破睡眠迷思。

心理健康主任翁嘉誼指，很多人誤以為所有人都要每天睡滿八小時，有人更因而產生焦慮，影響入睡。所以，治療的過程教導黎先生建立良好的睡眠習慣。

經過約半年，他終於可以「一覺瞓天光」，稱很開心。他說：「如在半夜醒來，我會馬上練習深呼吸，這樣又可再入睡。」他笑言太太和兒女都感驚訝：「他們說我才剛睡覺，很快便有鼾聲，真的很少見。」

楊翠兒指先導計劃有助及早發現和介入情緒問題，並指導有精神健康需要的人士管理輕微抑鬱、焦慮症狀。（政府新聞網圖片）

參與先導計劃的臨床心理學家楊翠兒表示，先導計劃有助及早發現和介入情緒問題，也可透過低密度心理治療，指導有精神健康需要的人士在日常生活中改變思想和行為，管理輕微抑鬱、焦慮症狀。