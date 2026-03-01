急症室加價｜盧寵茂：腳趾痕、攞病假紙、甩髮等非緊急病人減3成

公營醫療收費改革元旦起實施，醫管局主席范鴻齡上周五（2月27日）新春團拜中表示表示，實施收費改革以來，急症室整體人流、病人數目較去年同期下跌12%。醫務衞生局局長盧寵茂亦稱，收費改革效果顯著，其中非緊急病人減少3成，「最唔急嗰啲，即係腳趾痕、攞病假紙、甩頭髮，減少三成，呢啲真係唔應該嚟急症室，收400元已經好平。」



醫務衞生局局長盧寵茂稱，收費改革實施後，非緊急病人減少3成。（醫管局facebook）

醫管局早前舉行新春團拜，(左起)醫管局主席范鴻齡、醫務衞生局局長盧寵茂、醫管局行政總監李夏茵出席。（醫管局facebook）

醫管局主席范鴻齡指，由1月1日元旦起實施新收費以來，截至2月25日，急症室整體人流、病人數目較去年同期下跌12.4%。次緊急及非緊急病人，一共下跌近兩成。

醫管局主席范鴻齡指，截至2月25日，急症室整體人流、病人數目較去年同期下跌12.4%。（醫管局facebook）

盧寵茂：危殆及危急病人沒有減少

盧寵茂指，雖然整體急症室病人數目減少，但危殆及危急病人沒有減少，而緊急病人的平均等候時間，則由24分鐘縮短至20分鐘。次緊急及非緊急病人，則減少了兩成，當中非緊急病人，更減少三成。他說：「最唔急嗰啲，即係腳趾痕、攞病假紙、甩頭髮，減少三成，呢啲真係唔應該嚟急症室，收400元已經好平。」

14300人能免費使用急症室服務 盧寵茂：做到貧病免付

盧寵茂並指，截至2月25日，已有17萬人成功申請醫療費用減免，比去年的1.4萬增加12倍。目前有14,300人能免費使用急症室服務，以往只有2,500人，「呢個先至真真正正做到能者共付、輕症共付，而同一時間做到貧病免付。」他指，收費改革令資源有效對準有需要人士，當局未來會提供更多數據，證明改革的路無走錯。

本周四（1月1日）起，公立醫院會採取新收費，多個項目收費將會有改動。圖為醫院管理局主要公營醫療收費列表。（政府新聞處文件截圖）