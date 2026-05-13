打拳父子成警察同袍　義務教拳引導受警司警誡年輕人走回正軌

警察學院體現任能教官吳家豪曾奪世界警察和消防員運動會拳擊銀牌，這個殊榮來自他不一樣的童年。正當不少小學生放學跑去補習時，吳家豪11歲那年，被當警察的父親帶去和邊緣青年一起揮汗打拳，「和那班年輕人一起受訓﹑流汗，不僅練就我的意志，更讓我決定跟隨爸爸的腳步加入警隊！」



吳家豪（左）與父親吳捷斌見證無數迷惘少年透過拳擊重拾自信。（《警聲》圖片）

吳家豪父子接受近一期警方刊物《警聲》訪問，他解釋說，當年父親公務忙，為兼顧親子時間，所以乾脆帶他一起去義教「奮進行動」的拳擊班。他口中的拳擊班，是今年滿30周年的「奮進行動」所舉辦的義教青年活動之一，他的父親、退休督察吳捷斌正是開國功臣。

吳捷斌說，1996年警隊想用運動幫助曾受警司警誡的年輕人走回正軌，計劃初名為「突破行動」，「負責活動的同事知道我懂打拳，所以捉我一起去當義工。」他認為活動很有意義，便一口答應，亦特意帶家豪一起參加，「活動反應超好，後來還加入了欖球、跳舞等項目，最後改名為『奮進行動』。」

吳家豪（右）認為兒時參與拳擊班的經歷練就了他的意志。（《警聲》圖片）

吳家豪加入警隊後，當過機場特警，更勇奪世警會拳擊銀牌，如今他接過父親的拳套，同樣成為義務拳擊導師，父子倆成了最佳拍檔。

打拳如人生，步伐節奏一有錯失，難免要吃對手拳頭，但只要及時調整，一樣可以逆襲打出KO。 吳家豪常學員金句

30年來兩父子看着無數迷惘少年在擂台上找回自信，把他們本在街頭惹事的衝動化為人生動力。不少學員後來更加入紀律部隊或成為社工，去幫助下一個迷途知返的孩子。

吳家豪（右）兒時被父親吳捷斌帶到拳擊班，與其他邊緣青年一同接受訓練。（《警聲》圖片）

這對父子除日常警務工作外，公餘化身「人生導師」，用生命影響生命，他們的擂台歲月，正是警隊「心繫社會」的縮影