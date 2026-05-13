Instagram取消端對端加密　訊息或可被第三方存取　私隱署籲留意

社交平台Instagram取消「端對端加密」訊息功能，意味使用者的訊息內容，包括圖片、影片及語音訊息，日後或可被第三者閱覽或存取。私隱專員公署提醒用戶，要考慮是否需在訊息和通話中披露自己或他人的個人資料，以保障個人資料私隱。



私隱專員公署提醒Instagram用戶，要考慮是否需在訊息和通話中披露自己或他人的個人資料，以保障個人資料私隱。（夏家朗攝）

私隱專員公署表示，留意到社交媒體Instagram已由5月8日起不再支援「端對端加密」，意味使用者的訊息內容，包括圖片、影片及語音訊息，日後或可被第三者閱覽或存取。

公署提醒用戶留意有關社交媒體平台的相關更新，考慮是否需要在訊息和通話中披露自己或他人的個人資料，以保障個人資料私隱。用戶如想下載及備份過往聊天紀錄，可在Instagram中進入個人檔案，點選右上角的選單，點擊「帳戶管理中心」並選擇「你的資訊和權限」，之後再點擊「匯出您的資訊」。

Instagram母公司Meta自2019年曾高調承諾全面引入端對端加密，於2023年在Facebook Messenger推出加密選項，其後亦擴展至Instagram。目前預設端對端加密的通訊程式包括Signal、WhatsApp及Facebook Messenger等。