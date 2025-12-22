投資騙案｜83%案件涉WhatsApp、FB及Ig　婦遭假珠寶商騙走4000萬

當電騙數字呈下跌之勢，投資騙案卻有所上升。警方商業罪案調查科反詐騙協調中心警司李蔚詩今日（22日）指，今年首10個月，全港共錄得35,831宗詐騙案，當中近一半損失來自4,515宗網上投資相關騙案，單一損失最大的案件更涉4,000萬元，而受害人中不乏投資銀行高層等專業人士。



李蔚詩表示，在該4,515宗騙案中，83%、即3,750宗來自Meta旗下平台，如WhatsApp、Facebook及Instagram等。



2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

其中一名投資騙案受害人阿Ray親述騙徒透過WhatsApp發「泊錯車」短訊打開話題，再慢慢一步一步透過不同手段取信他，引誘他投資。（洪戩昊攝）

其中一名受害者、60多歲的阿Ray今日現身說法，親述自稱是「港交所後台女職員」的騙徒，如何由透過WhatsApp發「泊錯車」打開話題，再引誘他墮入投資騙案。

警方商業罪案調查科反詐騙協調中心警司李蔚詩指，投資騙案受害人不乏投資銀行高層等專業人士。（洪戩昊攝）

逾半受害人介乎40至59歲 不乏投行高層等專業人士

Ray只是云云投資騙案的其中一個受害者。李蔚詩表示，今年首10個月，全港共錄得35,831宗詐騙案，當中近一半損失來自4,515宗網上投資相關騙案。超過一半受害人介乎40至59歲，當中不乏投資銀行高層等專業人士。

中年婦Ig接觸到虛假珠寶商 墮投資貴金屬騙案

她表示，單一損失最大的案件涉及一名52歲女子，她在Instagram接觸到虛假珠寶商，對方引誘她投資貴金屬，最終損失4,000萬元。

警方商業罪案調查科反詐騙協調中心警司李蔚詩指，今年首10個月，全港共錄得35,831宗詐騙案，當中近一半損失來自4,515宗網上投資相關騙案。（洪戩昊攝）

騙徒拉受害人加入WhatsApp群組 其餘人是戲子

李蔚詩表示，相關騙案一般做法也是將受害人加入一個WhatsApp群組，一開始真的分享一些投資建議。群組內其餘人也是戲子，不時會指自己跟隨建議投資並賺了錢，引誘受害人。她透露也有不少騙徒會冒認投資KOL，目的是博取受害人信任。

Meta伺服器不在港 警方無司法管轄權難追查

她表示，雖然警方與Meta有直接聯絡機制可即時處理，但由於其伺服器不在港，警方沒有司法管轄權。警方未來會加強與銀行業界及投委會加強合作，除了透過可疑帳戶的轉賬紀錄找出更多潛在受害人外，亦會加強教育公眾投資產品相關知識。