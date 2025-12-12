國安處拘9男涉辦軍訓｜非法操練罪包括War Game？　3種情況要留意

警方國安處首次引用《維護國家安全條例》第13條「非法操練」罪拘捕9人，揭發他們在重門深鎖的新蒲崗工廈單位內，進行軍事形式的槍械、軍刀、格鬥、無線電通訊等訓練，部份人曾以「黑暴」裝束，現身宏福苑大火災場。



到底「非法操練」罪是甚麼？類似形式的War Game（野戰遊戲）又會否觸法？警務處國安處總警司李桂華一一解釋，稱市民不用擔心誤墮法網。



警國安處拘9男 揭辦軍事訓練檢武器爆炸品 部份曾往宏福苑災場

李桂華強調，若相關訓練純粹為康樂，例如war game（野戰遊戲）等，則不算違法，市民不用擔心誤墮法網。（陳浩然攝）

非法操練罪是甚麼？

李桂華今午在記者會上交代案件詳情時指，今次為首次引用「非法操練」條文作拘捕行動。「非法操練」條文屬於《維護國家安全條例》第13條，如指明操練未經保安局局長或警務處長准許，而向其他人提供指明操練，最高可被判監7年；接受訓練亦可被監禁3年；若指明操練與外部勢力有關，包括策劃、控制、指使、資助、支援，刑罰會提高，提供者可判監達10年、接受訓練者5年。

根據條文，指明操練（specified drilling）是指以下3種情況：

1.用攻擊性武器作訓練、操練（《公安條例》(第245章)第2(1)條所界定者）

2.進行軍事練習

3.進行變陣演習

War Game是否違法？

李桂華強調，若相關訓練純粹為康樂，例如war game（野戰遊戲）等，目的是娛樂，則不算違法，市民不用擔心誤墮法網，「所以大家唔使擔心，譬如玩war game或者其他嘅嘢，而個目的好明顯係娛樂嘅話，係不構成呢個罪行嘅，大家唔使擔心係有呢個誤墮法網嘅情況。」

李桂華續指，2024年3月前，《刑事罪行條例》已有相近條文，有關條文其後被國安新條文取代。他重申，「非法操練」是嚴重罪行，市民選擇類似活動時，要留意舉辦機構及其目的等，如發現有可疑活動，歡迎向國安處提供資料。