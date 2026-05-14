ViuTV前攝影師非禮女撰稿員判囚　疑發笑遭裁判官刁難　上訴候決

ViuTV時任攝影師涉拍攝時非禮女撰稿員，審訊後被裁定非禮和普通襲擊等4罪成，判囚8周。攝影師不服上訴，案件今(14日)在高等法院審理。攝影師指原審裁判官在審訊時曾指他其當時的代表律師發笑，認為該裁判官因而刁難辯方，令他得不到公平審訊，又認為他並無案底，亦因這案而失去工作，判8周屬明顯過重。控方卻指法庭是莊嚴地方，任何人都不應發笑，另外，雖認為刑罰恰當，但同意有下調空間。暫委法官張潔宜押後裁決，攝影師准繼續保釋。



周被裁定2項非禮及2項普通襲擊罪成

上訴人周君盛被控2項非禮罪，指他於2022年9月18日，在九龍灣國際展貿中心地下，ViuTV一號錄影廠外非禮X；及於同年11月3日，在荃灣區德士古道120號安泰國際中心23樓1室非禮X。周另被控2項普通襲擊罪，指他於2023年5月24日，在海洋公園水上樂園天海灣襲擊X；以在同日於激流旅程襲擊X。包括借故壓胸及掃臀，拍外景時又涉欲拉該女撰稿員下水。

上訴人周君盛(左)認為原審時遭裁判官刁難，令他得不到公平審訊。(朱棨新攝)

原審官曾稱留意到周和杜都有笑

事主X在裁判法院作供時，曾投訴當時代表周的大律師杜浩成發笑，杜回應稱在處理其他和審訊無關的事。原審裁判官彭亮廷之後請X離開法庭，並在X不在場下稱留意到杜及周均有發笑。

指原審官做法令外界質疑周未獲公平審訊

周上訴改聘資深大律師李頌然代表，李指杜和周曾發笑，或令彭官對辯方有負面印象，因此刁難他們。李認為，彭官當時應叫辯方索取指示，讓周解釋為何發笑，惟彭官未有這樣做，反而質疑周是否：「功能有問題。」又問周是否需要在審訊時安排到另一房間。李指，此等會讓外界質疑周是否獲得公平審訊。

認為X證供有矛盾

此外，李指X的供詞有矛盾的地方，如X稱她第一次被非禮時沒有彎腰，但她向其他人講述事件時，又稱她有彎腰。

在判刑方面，李指周在案中並非利用其職責犯案，他過往沒有案底，亦因本案失去工作，他在審訊面對財政壓力，認為適合判非監禁刑罰。

律政司指法庭是莊嚴地方任何人都不應發笑

律政司一方回應指，審訊莊嚴，任何人都不應發笑，彭官處理的目的，是要透過辯方團隊告知周，不應在證人作供時發笑。控方認為彭官沒有刁難辯方，不認為外界會覺得周未獲公平審訊。

此外，律政司一方指X作供和事發已有一段時間，對細節的記憶不清晰，是可以理解，但她庭上證供和其書面口供一致。

控方指職場非禮相對較嚴重

律政司續指，職場發生的非禮事件相對較嚴重，因職場非禮往往涉及職場欺凌，對投訴人構成壓力，投訴人會考慮投訴對其工作的影響，如本案中，X在第一次被非禮後啞忍，之後發生其他事件，她才向公司投訴，認為本案判囚可合適，但也同意有下調空間。

案件編號：HCMA319/2025