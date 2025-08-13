ViuTV攝影師非禮女撰稿員　官斥濫用行業重男性優勢犯案　囚8周

時任ViuTV男攝影師被指在拍攝期間非禮一名女撰稿員，包括借故壓胸及掃臀，拍外景時又涉欲拉該女撰稿員下水，女方曾向高層投訴但不獲理，最後決定報警。攝影師否認指控，案件今（13日）於觀塘裁判法院裁決。裁判官彭亮廷認為女事主供詞可靠，裁定被告2項非禮及2項普通襲擊罪成，判刑時斥被告明顯濫用電視台側重男性的優勢犯案，判他入獄8星期，但准被告以1萬元保釋等候上訴，並每星期1天到警署報到及不得干擾控方證人。



被告周君盛（54歲，ViuTV攝影師）被控2項猥褻侵犯罪，指他於2022年9月18日，九龍灣國際展貿中心地下，ViuTV一號錄影廠外猥褻侵犯X；及於同年11月3日，在荃灣區德士古道120號安泰國際中心23樓1室非禮X。周另被控2項普通襲擊罪，指他於2023年5月24日，在海洋公園水上樂園天海灣襲擊X；以在同日於激流旅程襲擊X。

被告周君盛被裁定非禮及普通襲擊罪成，判囚8星期，但准以1萬元保釋等候上訴。(陳蓉攝)

控方案情指，事主X與被告是同事，X為該電視台的撰稿員，被告是攝影師，兩人分別屬於不同的部門，互不相識。

拍攝時遭壓胸口及掃臀

第一次非禮事件時，事主和被告共同參與一錄製節目，用餐後，事主探頭看錄製是否開始時，覺臀部被人掃了一下，回頭見被告在後，她衡量各種因素後未有大聲求助。

第二次非禮事件，事主需訪問一客席主持，故身上有收音咪，事主指被告調整收音咪及繞線時，用兩指在按壓其胸兩下，她有出言阻止。

水上樂園拍外景被拉入水池

另兩次襲擊事件，兩人在海洋公園拍攝，綵排期間，被告拉她右上臂想把她拉入泳池，又用兩手大力按她肩膀，不許她移動，事主有大聲喝止。

事主曾向高層投訴不了了之

事主有向公司高層投訴，惟事件仍不了了之，她亦有感公司內有針對她的流言，認為她誣捏被告，她遂報警求助。

辯方質疑事主無新近投訴

裁判官彭亮廷裁決時指出，辯方質疑事主未有即時作身近投訴，又不能肯定事發時間和日期，但彭官指事主翻閱口供紙後，能說出明確日期，同日亦有透過訊息向朋友投訴，並非無身近投訴。

行業著重資歷高及地位高男性

彭官又指，辯方質疑事主沒有閃避大叫，事主解釋她當時把專注力在錄影廠內，彭官接納事主解釋，行業亦較著重資歷高及地位高的男性，女性的地位不高，故事主權衡利弊後決定不大叫。

事主曾向高層投訴仍不了了之

彭官認為被告接觸事主時身上無任何東西，不存在意外的可能性，認為被告刻意或故意接觸事主。至於調整收音咪及繞線壓胸的指控，事主有出言阻止，辯方傳召的收音師甚至未能肯定是否有參與錄製，可見事件未給他留下深刻印象，彭官不接其證供。彭官認為壓胸動作並不必要，這亦是對女性而言的敏感部位，裁定兩項非禮罪均罪成。

女事主根本毋須下水

至於2項普通襲擊罪，事主稱遭被告曾拉她右上臂，想把她拉入泳池，其後又用大力壓她的肩膀，事主有大聲喝止，被告稱想事主投入遊戲及以為她同意觸碰，但彭官指事主只是撰稿員，她根本毋須下水，認為被告說法存謬誤，他以為事主默許的說法極牽強，裁兩項普通襲擊亦罪成。

案件編號：KTCC1057/2024