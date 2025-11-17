攝影師梁鎮宗涉非禮模特兒　官不信事主被侵犯仍留下　梁上訴得直

攝影師梁鎮宗（Gary Leung）涉為女模特兒拍性感照時，疑從後拉下其連身長裙令她的胸部外露，在裁判法院被裁定非禮罪成，判囚8星期。梁提出上訴，高等法院暫委法官李俊文今(17日)頒判辭，認為事主任兼職模特兒多年，有拍攝相關經驗。若梁作出非禮行為，她沒理由留下，但她卻繼續拍攝，部份照片更露出笑容，認為裁決不穩當，裁定梁上訴得直，撤銷其定罪及刑罰。



上訴人梁鎮宗，原被控一項非禮罪，指他於2022年12月16日晚至17日凌晨，於柴灣永泰道的Gary Studio內非禮女事主X。

攝影師梁鎮宗(左)上訴得直獲撤非禮罪。(資料圖片)

認為X稱被扯裙有其內在不可能性

法官在判辭指，證供顯示X和上訴人當時均打算拍攝完全露背的照片，X知道裙子要被褪下至露出整個背部，同時她指其「底線」是不能露出胸部。法官認為，X必然會謹慎地確定裙子前面不會跌下，其證供亦指裙子的右邊肩帶依然在肩膊上，左邊肩帶往內打結，她曾扯着前方的衣領，令長裙緊一些以防脫落。法官指，即使裙子領口有點鬆，亦有彈性，但該裙子沒有任何部份被扯落，「扯裙」行為有其內在不可能性，上訴人沒有可能用力扯下黑裙到肚部位置，令X的胸部外露。

未有向男友提被扯裙的事

法官又指，根據X當時男朋友的證供，X的投訴是「走咗光」，覺得「被侵犯」。X在案中最主要的投訴，應是上訴人用力扯下她的長裙而令她露出胸部，但X沒有向當時男朋友講出此事。

若受侵犯兼偷拍沒理由留下

此外，X稱被非禮後願意繼續拍攝，並解釋已向朋友求助，但未獲及時回應，當時惶恐不知如何處理，因此拖延時間及裝作沒事。法官對X的說法有保留，指她任兼職模特兒多年，有拍攝的相關經驗。若上訴人曾用力扯下裙子令她露出胸部，甚至偷拍其走光照片，她沒有理由留下。相反，X繼續拍攝性感相片，部份照片並顯示她面露笑容。

原審官不信修圖不能處理

法官亦指，上訴人自辯時表示修圖可以調色，但不能或有機會不能移走乳貼，原審裁判官卻認為「眾所周知」，照片的後期製作已相當發達及成熟，甚至有人工智能加入。原審裁判官認為上訴人作為有豐富經驗的「攝影大師」，竟然說連一個乳貼也不能用修圖處理，其說法「毫無說服力」。

攝影大師不等於精於修圖

法官指，即使上訴人是原審裁判官所形容的「攝影大師」，這也不等於他精於修圖或對此有足夠了解，他大可有其他人士協助。再者，上訴人指不能透過修圖移除或修飾相片中的乳貼部分，除了涉及其個人的技術和了解，亦與其要求的嚴格程度有關。法官指，業餘人士和專業人士的標準不一樣，上訴人認為修圖未能做到某些要求，不一定如原審裁判官所指「毫無說服力」。法官因此裁定上訴人上訴得直，撤銷定罪和判刑。

案件編號：HCMA21/2025