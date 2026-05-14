秀茂坪堅樂小學教師突情緒失控掟凳抛樽　校方證收到投訴將會調查

網傳秀茂坪基督教聖約教會堅樂小學昨日（13日）有教師疑情緒失控，課堂期間作出拍打枱面、抛擲凳子、拉扯學生等行為，以及在炎熱天氣關掉冷氣要求學生罰站，相關舉動令學生受到驚嚇。教育局（14日）今日表示，學校已就事件通報，並啟動危機處理小組跟進事件及通知學生家長，為有需要的學生提供支援及輔導。



校方今日向家長發通告，指近日接獲家長及學生反映，指有學生在課堂內懷疑受到教師不恰當對待。校方稱如經調查證實有個別教師有不恰當行為，定必按教育局指引及相關程序嚴肅處理。



網傳秀茂坪基督教聖約教會堅樂小學昨日（13日）有教師疑情緒失控，課堂期間作出拍打台面、抛擲凳子、拉扯學生等行為。（小學概覽圖片）

涉事教師疑因學生不受控 拍打枱面、抛擲凳子及水樽、拉扯學生

根據網上帖文，秀茂坪堅樂小學一名教師昨日上課時，疑因學生不受控，導致情緒失控，期間作出拍打枱面、抛擲凳子及水樽、拉扯學生的行為，更在在炎熱天氣關掉冷氣要求全班學生罰站。事後有學生受到驚嚇。

校方：已即時按既定機制展開嚴肅、公正調查

校方在今日的家長通告中表示，證實近日接獲家長及學生反映，指有學生在課堂內懷疑受到教師不恰當對待，稱高度重視事件，已即時按既定機制展開嚴肅、公正的調查，並上報教育局。

校方稱會確保正常的教育不受影響，並會密切留意學生的情緒及學習需要，提供適切的支援；如經調查證實有個別教師有不恰當行為，定必按教育局指引及相關程序嚴肅處理。

教育局（政府新聞網圖片）

教育局：重視教師的專業操守 如證實違反會採取適當行動

教育局今日（14日）表示，學校已就事件通報。據了解，學校已啟動危機處理小組跟進事件及通知學生家長，並為有需要的學生提供支援及輔導。教育局會與學校保持緊密聯絡，提供適切的意見及支援。

局方稱重視教師的專業操守，如教師被證實違反專業操守，教育局會按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動。