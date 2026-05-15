中大醫學院前副教授謝得言偷拍裙底　醫委會罰停牌3個月緩刑3年

中大醫學院前名譽臨牀副教授、醫生謝得言涉2024年1月在中文大學授課期間偷拍學生裙底，他去年承認非法拍攝或觀察私密部位罪，被判120小時社會服務令。醫委會今（15日）研訊，謝得言表示2022年被女同事暗戀及騷擾，對方更遷入他居住的大學跟蹤，未能排解壓力下偷拍學生裙底，事後感到羞恥，持續向精神科醫生求醫。



研訊小組形容謝得言行為嚴重，作為教授卻向學生施虐，對事主構成創傷，裁定專業失當罪成，罰停牌3個月，緩刑36個月。主席蔡堅關注他為何尚未對事主道歉，謝得言解釋案發後不可接觸她，亦擔心令她感到困擾，但願意向她道歉。



中大醫學院前名譽臨牀副教授、醫生謝得言涉偷拍學生裙底。醫委會裁定專業失當罪成，罰停牌3個月，緩刑36個月。（任葆穎攝）

中大醫學院前名譽臨牀副教授、醫生謝得言 (左) 涉偷拍學生裙底。醫委會裁定專業失當罪成，罰停牌3個月，緩刑36個月。（任葆穎攝）

遭相鄰課室學生發現偷拍 手機相簿垃圾桶找到影片

謝得言2024年1月27日，於中大李卓敏基本醫學大樓212室授課，該課室與隔壁課室以玻璃牆相隔。在另一課室的一名女子，目睹他的手機鏡頭對着同處一室的女子裙底。目擊者走到該課室，指控謝得言拍攝裙底，在其手機相簿垃圾桶內發現一段拍攝裙底的影片，兩名女子於是報警。他去年於沙田裁判法院承認控罪，被判社會服務令120小時。

謝得言曾在屯門醫院大腸肛門外科工作，目前私人執業。他不時接受電視節目或傳媒訪問，講解腸道疾病、割包皮等情況，也曾為本地果醬品牌周年特輯擔任男主角。

中大醫學院前名譽臨牀副教授、醫生謝得言 (左) 涉偷拍學生裙底。醫委會裁定專業失當罪成，罰停牌3個月，緩刑36個月。（任葆穎攝）

被告患精神病 稱案發時被同事騷擾壓力大

醫委會今日就展開研訊，由醫學會前主席蔡堅擔任研訊小組主席，委員包括臨床微生物及感染學專科醫生龍振邦、兒科專科醫生馮麗華、律師林志釉等。

研訊透露，被告患有適應障礙及有混合性焦慮，事發時因壓力大而犯案。他供稱，2022年醫院一名護理女同事對他感興趣，並散播謠言。他不知道對方全名、電話，曾向人事部投訴但不果。後來該女同事更萌生敵意，搬到他的大廈騷擾及跟蹤他。他感到困擾、大壓力及絕望，因而偷拍學生裙底，事後感到羞愧和內疚。至於該名女同事在去年8月起再沒騷擾他，亦已搬離其所住大廈一年。

西醫謝得言過往不時會上電視。(無綫電視節目流行都市片段截圖)

曾想過致歉惟憂「對事主構成壓力」

謝得言自2024年2月開始與精神科醫生會面，情況穩定，正接受3年精神科治療，為期兩個月一次。主席蔡堅關注他會否向事主道歉，謝得言表示曾想過道歉，但案發後不得接觸對方。他曾想透過中間人向她道歉，惟擔心可能「對事主構成壓力」。如有合適做法，他絕對會道歉。

研訊小組今日（15日）裁定，謝得言從普通科醫⽣名冊中除名3個月，緩刑36個月執行。判辭提及，被告緩刑期間，應自費至少每半年到醫委會指定精視科醫生檢查；負責檢查的精神科醫生應被允許查閱由其主治醫生和臨床心理學家發出的治療報告，以及應每半年向研訊小組主席滙報。如被告違反治療規定，亦應盡快向研訊小組主席滙報。

醫委會批評作為教授卻向學生施虐

研訊小組引述謝得言醫生指，只要他繼續接受治療，重犯的可能性低。小組強調，精神疾病只會扣成減刑因素，任何涉及猥褻行為都必須受到譴責，形容被告的行為嚴重，作為教授卻向學生施虐，對事主構成創傷。小組指，被告名列於外科專科名冊上，教育及評審委員會應考慮會否採取行動。