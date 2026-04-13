沙田一中學男生認校內女廁偷拍女同學　官稱不宜判監　判感化1年

17歲男學生去年涉於沙田一間中學的女洗手間內偷拍2名女同學裙底，他早前承認窺淫及非法拍攝或觀察私密部位兩罪。案件今（2日）於沙田裁判法院判刑。署理主任裁判官鄭紀航指，被告的年紀不宜判即時監禁，按報告判他接受12個月感化令。



被告姓葉（17歲，中五學生）早前承認各1項窺淫及非法拍攝或觀察私密部位罪，指他於2025年2月28日，在香港新界沙田一間中學的2樓女洗手間內，暗中觀察或拍攝女子X；並於同地，出於觀察或拍攝女子Y的私密部位的意圖，從女子Y的衣服下方觀察或拍攝其私密部位。

17歲姓葉中學生在沙田法院認偷拍女同學，被判感化1年。

事主X如廁後看到隔板下有手機鏡頭

案情指，被告與女事主X和Y均為沙田某中學的學生。案發日約下午1時，X進入學校2樓洗手間，見到第3個廁格被佔用中。她遂進入第2個廁格。X離開時發現旁邊隔板下方有人手持一部黑色手機鏡頭向住她。X隨即離開廁格並通知同場另一名同學。

X留在廁所觀察並告知Y疑也被偷拍

其後Y在第4個廁格如廁後到洗手盆洗手，X與另一同學再次看到黑色手機在第3個廁格隔板下方伸出，鏡頭對準洗手盆及廁格範圍，電話正在錄影。X隨即告知Y。

被告稱因男廁太污糟才入女廁

兩名事主其後在女廁等候，終截獲被告，被告否認偷拍，解釋男廁太污糟才入女廁，並一度使用手機。警員到場後未有發現被告手機有照片，被告在警誡下保持緘默。

案件編號：STCC 4428/2025