機場二號客運大樓點去？5.27啟用　15公司將遷入　出境流程一片看

香港國際機場二號客運大樓本月27日將啟用，機管局今日（15日）指，二號客運大樓旅客離港設施將於5.27投入服務，15間航空公司包括三間本地航空公司香港快運航空、香港航空及大灣區航空的櫃檯當日起將陸續遷入二號客運大樓，以6月中前完成搬遷為目標。



機管局指，二號客運大樓離境大堂的八個新行段提供160個登記櫃位，當中的R、S、T及U行段為全新自助登記區，旅客可辦理自助登記及手機特快行李託運。此外，旅客亦可於航空公司的登記櫃檯，由地勤人員協助辦理手續。其後，旅客可經自助保安閘口前往禁區進行保安檢查及出境等程序，再乘搭旅客捷運系統，即可前往一號客運大樓的登機閘口登機。



機管局今日發布「香港國際機場二號客運大樓出境流程 Hong Kong International Airport Terminal 2 Departure Procedures」短片，講解出境流程。



斥資約129億元重建的機場二號客運大樓。（資料圖片／廖雁雄攝）

斥資約129億元重建的機場二號客運大樓。（資料圖片／廖雁雄攝）

香港快運航空、香港航空及大灣區航空等15航空公司櫃檯將陸續遷入

機管局指，15間航空公司由5月27日起，包括三間本地航空公司香港快運航空、香港航空及大灣區航空的櫃檯將陸續遷入二號客運大樓，以6月中前完成搬遷為目標。

機場二號客運大樓點去？

機管局指，旅客可使用不同公共交通工具前往二號客運大樓

．機場快綫月台無縫接駁二號客運大樓離港層與一號客運大樓，列車兩側車門將會打開，直達兩座客運大樓

．29 條機場巴士路線將新增停靠二號客運大樓離港層的落客點

．乘搭的士或私家車的旅客亦可於二號客運大樓的離港層下車

．二號客運大樓由一條短程有蓋行人通道連接三號停車場，六層高的停車場提供逾1000 個車位予公眾使用。



機管局指二號客運大樓離境大堂的八個新行段提供共160個登記櫃位，當中的R、S、T及U行段為全新自助登記區，旅客可辦理自助登記及手機特快行李託運。此外，旅客亦可於航空公司的登記櫃檯，由地勤人員協助辦理手續。其後，旅客可經自助保安閘口前往禁區進行保安檢查及出境等程序，再乘搭旅客捷運系統，即可前往一號客運大樓的登機閘口登機。