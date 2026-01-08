王老吉姐妹公司擬在港建廠　投資署︰去年逾30間生命健康企業落戶

近年本港積極推動中醫藥發展，投資推廣署今日（8日）舉辦中醫藥發展論壇，吸引逾150位業界持份者參與。其中內地王老吉涼茶母企廣州醫藥集團，其分公司正計劃在香港展開研發項目，今年內或落實建立先進製造基地；四川新荷花中藥飲片部署南下香港上市，期望可進一步拓展海外市場。



投資推廣署表示，去年共有30多間生命健康相關企業落戶香港，中醫藥佔比雙位數，相信對北部都會區的發展帶來莫大幫助，署方將繼續協助推動中醫藥發展。



香港中醫醫院2025年12月11日起正式營運。（資料圖片／黃寶瑩攝）

投資推廣署2026年1月8日舉辦中醫藥發展論壇。（左起）白雲山香港有限公司總經理陳志釗、投資推廣署創新及科技行業總裁黃煒卓和四川新荷花中藥飲片董事總經理江峰出席傳媒午宴。（歐陽德浩攝）

投資推廣署辦中醫藥發展論壇推動業界交流

政府上月公布首份《中醫藥發展藍圖》，同時香港首間中醫醫院已正式啟用，投資推廣署今日（8日）舉辦中醫藥發展論壇，政府、學術界及中藥業界領袖共同深入交流，推動中醫藥企業走向國際，吸引逾150位業界持份者參與。

白雲山香港有限公司總經理陳志釗。（歐陽德浩攝）

廣州醫藥集團分公司擬在港建立先進製造中心

兩間內地中醫藥企業出席傳媒午宴，其中廣州醫藥集團的業務範疇包括醫藥製造、醫藥流通、醫療服務，以及推出港人熟知的王老吉涼茶等產品。廣藥旗下白雲山香港有限公司總經理陳志釗表示，集團早於1988年已來港設立分公司，惟當時主要發展貿易業務，直至近年才增加投資規模。

廣州醫藥集團在澳門建有符合GMP標準的製藥廠。陳志釗透露，目前集團正計劃在香港展開研發項目，財資中心則正在掛牌，另外因先進製造基地涉及重大投資，因此需要謹慎推行，目標今年內落實，但暫無時間表。「時間上面我哋希望26年可以落到鎚，我哋係努力做緊呢樣嘢。」

四川新荷花中藥飲片董事總經理江峰。（歐陽德浩攝）

四川新荷花中藥飲片部署南下香港上市 集資用於研發

四川新荷花中藥飲片正部署南下香港上市，董事總經理江峰表示，集團在香港的業務比重僅約1%，中藥飲片已提供予東華三院及中醫醫院等，未來將重點放在研發範疇，與香港大學、中文大學等醫學院展開項目合作，研發個人消費品及炮製中藥等。

江峰又指，集團在內地已成為中藥飲片的標準制定者，期望在香港上市後獲得資本後繼續研發，借助香港中醫藥集散地的國際地位，再拓展至海外市場，例如與香港民間關係密切的東南亞。

投資推廣署創新及科技和生命與健康科學總裁黃煒卓。（歐陽德浩攝）

投資推廣署︰去年30多間生命健康企業落戶香港

投資推廣署創新及科技和生命與健康科學總裁黃煒卓表示，去年共有30多間生命健康相關企業落戶香港，中醫藥佔比雙位數，相信對北部都會區的發展帶來莫大幫助，而全球31個辦事處將推廣香港的中醫藥發展，協助不同持份者互相接觸。