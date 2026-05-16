6名資深大律師就職 張舉能指普通法妥善運作 着誠實克制履責
司法界年度資深大律師就職禮，今早(16日)在終審法院舉行。終院首席法官張舉能致辭時稱，香港在普通法制度下，法庭得以妥善運作，實有賴訟辯人無畏無懼地為當事人充分陳述案情，並同時以誠實和克制的態度履行對法庭的責任。公眾對司法公義的信心，關鍵在於他們對庭上各方的信任。資深大律師在這方面肩負獨特的責任。
五男一女大律師獲委任資深大律師
今年共有五男一女大律師獲委任為資深大律師，他們分別是：陳永豪、嚴永錚、王永愷、卓元暢、鄭欣琪和Charles Hollander。張官寄語他們堅守維護司法公義所仰賴的準繩，指他們任重道遠，望他們能以謹慎嚴肅的態度，堅定不移的精神履行職責。
陳永豪致辭提已故師父哽咽
六名新獲委任的資深大律師，由專攻刑事案的陳永豪資深大律師代表致辭，他提及其已故「師父」大律師溫華勝時一度哽咽。他感謝溫當年的教導和鼓勵，今天亦有多名專敢刑事法的大律師特別到場向陳祝賀。
律政司司長林定國介紹各人時，提到陳在涉貪案件及白領刑事案等表現尤其出色，亦提到陳是一名溫文的人，更是一名好爸爸和愛家的人。他又「爆料」指去年與陳一同到北京時，陳看到店舖Pop Mart特別興奮，因要買Labubu公仔給家人。
另5名新獲委任資深大律師均專長民事案
其餘5名新任資狀，主攻民事案，其中嚴永錚專長於家事法及遺產法；王永愷則專長於醫療疏忽相關的訴訟；卓元暢則專攻建築及大型基建案件，他曾擔任區域法院暫委法官，及大律師公會建築法委員會主席；鄭欣琪是今年唯一獲委任的女性代表，她擅長商業、家事、稅務及公法領域，曾擔任區域法院暫委法官及高等法院暫委副司法常務官；至於Charles Hollander，他在1999年已在倫敦取得御用大律師資格，他在2015年在香港獲認識為大律師，他在商業及衡平法有極為豐富經驗。
雖然下雨仍有不少同業到終審法院出席儀式
過去5年平均執業約廿年獲委任資狀
林定國又提到，過去5年共有21名大律師獲委任為資深大律師，他除去兩名本已在海外已獲委任為「資深」的大律師外，其餘19人獲得委任為資深大律師時已執業15至32年，平均為執業20.84年後獲得委任。
其中5名新資狀均為「本地薑」
大律師公會主席毛樂禮資深大律師亦指，今年獲委任的6名新任資深大律師中，除了Hollander外，其餘5人均是香港土生土長，並在香港修讀法律學士學位，之後才在英美等等修讀碩士，可見本地大學的法律水平卓越。