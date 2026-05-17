伊波拉病毒｜世衞指剛果80疑似死亡病例　港加強篩查非洲抵港旅客

世界衞生組織今日（17日）將剛果民主共和國和烏干達爆發的伊波拉病定為「國際關注的突發公共衞生事件」，港府同日宣布啟動「埃博拉（伊波拉）病毒病準備及應變計劃」下的最低的戒備應變級別。截至昨日（16日），剛果民主共和國伊有至少8宗確診個案，另有246宗疑似病例和80疑似死亡病例；鄰國烏干達不足24小時內錄得兩宗確診個案，其中一人死亡，患者均來自剛果民主共和國。



衞生防護中心指，雖截至目前為止，本地從沒錄得伊波拉確診個案，但中心會採取一系列防控措施，包括在在機場加強對由非洲抵港的航班的旅客進行健康篩檢。



衞生署衞生防護中心在機場加強對由非洲抵港的航班的旅客進行健康篩檢。（政府新聞處圖片）

政府啟動「應變計劃」戒備應變級別

衞生防護中心表示，已主動向世衞、非洲疾病預防控制中心、剛果民主共和國和烏干達衞生當局索取進一步資訊。因應世衞的宣布和最新流行病學情況，政府已啟動「應變計劃」下三級應變級別中最低的戒備應變級別。

衞生防護中心指，雖截至目前為止，本地從沒錄得伊波拉確診個案，但中心會採取一系列防控措施，包括在在機場加強對由非洲抵港的航班的旅客進行健康篩檢。（資料圖片）

中心指，截至目前為止，本港從沒錄得伊波拉病確診個案，但中心會在機場加強對由非洲抵港的航班的旅客進行健康篩檢，包括安排港口衞生人員在相關航班閘口為旅客進行體溫監測、對出現病徵的旅客進行健康篩查，懷疑個案會立即被轉介到公立醫院進行隔離治療，直至其樣本對病毒呈陰性反應為止；在所有入境口岸加強宣傳及健康教育工作；向機場管理局和本地航空公司提供有關該病毒的最新情況等。

中心指，會繼續密切監察海外最新發展和世衞的最新建議，和按風險評估採取適當的跟進和防控措施，保障公共衞生和市民健康。

世界衞生組織今日（17日）將剛果民主共和國和烏干達爆發的伊波拉病定為「國際關注的突發公共衞生事件」。（新華社）

剛果伊圖里省通報8宗確診個案 烏干達2宗病人均來自剛果

根據世衞的通報，是次伊波拉病爆發證實由埃博拉病毒屬中的本迪布焦病毒（Bundibugyo virus）引起。截至昨日（16日），剛果民主共和國伊圖里省內最少三個地區通報了8宗確診個案，另有246宗疑似病例和80疑似死亡病例；該國的金沙薩也通報了一宗經實驗室確診的個案，患者為一名從伊圖里省返回的人士。

剛果鄰國烏干達在5月15和16日，不足24小時內錄得兩宗確診個案，其中一人死亡，患者均來自剛果民主共和國。

綜合多種考慮因素，世衞認為當地疫情爆發的規模可能遠大於目前所偵測及通報的範圍，而且存在顯著的區域傳播風險，本迪布焦病毒病目前尚未有專用治療藥物或疫苗。

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