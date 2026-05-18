Pink Dot第二年取消　主辦方指領展稱因牌照問題未能出租赤柱廣場

此前曾舉辦10年的大型LGBTQIA+嘉年華「一點粉紅」（Pink Dot HK），繼去年因西九文化區通知無法租出場地，宣布取消活動後，主辦方今日（18日）公布，原定落實下月14日在領展管理的赤柱廣場和美利樓舉行活動，惟籌備進入最後階段之際，突然收到領展通知稱基於牌照問題，未能租出場地作公眾活動。主辦方稱由於時間緊絀，經慎重考慮決定取消當日嘉年華。



LGBTQIA+嘉年華「一點粉紅」（Pink Dot HK）此前曾舉辦10年；圖為2025年「一點粉紅」活動。（資料圖片/陳順禎攝）

曾與領展多番協商落實日期 舉辦前一個月未收審核結果

「一點粉紅」籌委公布，去年發生租場被拒事件，籌委今年嘗試另覓適合場地，重辦年度戶外嘉年華。經過多番與領展協商，落實6月14日於赤柱廣場和美利樓舉行公眾活動。

主辦方指，距離原定活動日期只剩一個月，正一直按程序申請有關牌照，但未有收到相關部門審核結果 。然而，在籌備工作進入最後階段之際，收到領展方面的消息，表示「基於牌照問題，未能租出場地作公眾活動」。

「一點粉紅」籌委指，在領展的支持和配合下，經過多番協商，落實6月14日於由領展管理的赤柱廣場和美利樓舉行公眾活動。惟距離原定活動日期只剩一個月，仍未有收到相關部門審核結果 。在籌備工作進入最後階段之際，收到領展方面的消息，表示「基於牌照問題，未能租出場地作公眾活動」。（Pink Dot HK 一點粉紅Facebook）

主辦方稱因時間緊絀及合作單位眾多 宣佈取消嘉年華

主辦方稱，面對現時不確定情況，鑒於時間緊絀，以及涉及合作單位眾多，經慎重考慮，只能作出艱難決定，宣佈取消6月14日的Pink Dot HK戶外嘉年華，並向各方致歉。

主辦方指，這十多年一直秉承信念， 以與眾同樂的嘉年華形式，凝聚LGBTQIA+社群和盟友，向公眾宣揚多元共融價值。由於事出突然，「請給予我們一些時間和空間去重整。期待不久將來，在另一個粉紅天相聚」。

「一點粉紅」主辦方稱，面對現時的不確定情況，鑒於時間緊拙，以及涉及的合作單位眾多，經過慎重考慮，只能作出艱難決定，宣佈取消原訂於6月14日舉辦的Pink Dot HK戶外嘉年華，並向各方致歉。（Pink Dot HK 一點粉紅Facebook）

自2014年起舉辦 去年遭西九拒遭場

翻查資料，「一點粉紅」自2014年起舉辦，每年吸引逾千至萬人入場。除了在2019年受社會事件影響停辦一年，去年亦被拒租場。

去年7月，立法會審議《同性伴侶關係登記條例草案》之際，「一點粉紅」公布在活動舉行前三個月，收到西九文化區通知，指無法租出場地。