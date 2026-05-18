香港海關舉辦世界海關組織亞太首腦會議　陳子達：會議具重要作用

香港海關以世界海關組織亞太區副主席的身份，於今日（18日）起一連三日舉辦第27屆世界海關組織亞太區首腦會議。此會議是亞太地區年度最高級別會議，海關關長陳子達指，本次會議在制定區域政策方向及推動海關合作方面具有重要作用。



出席第27屆世界海關組織亞太區首腦會議的香港海關人員與亞太區成員及地區機構代表合照。（政府新聞處圖片）

東華三院小學聯校武術代表隊於歡迎酒會演出。（政府新聞處圖片）

德望學校管樂團於首日會議開始前演出。（政府新聞處圖片）

會議匯聚近120位亞太地區的海關首長、高級官員及世界海關組織地區機構代表參與，世界海關組織秘書長Ian Saunders亦應邀出席。

海關關長陳子達（右）和世界海關組織秘書長Ian Saunders交談。（政府新聞處圖片）

海關關長陳子達以世界海關組織亞太區副主席身份在會議開幕式上致辭。他指出，本次會議在制定區域政策方向及推動海關合作方面具有重要作用；過去兩年，香港海關作為亞太區副主席，一直秉持協作與合作的核心理念。他期望各成員繼續團結協作，共同促進區域繁榮、可持續發展及保持緊密聯繫。

其他演講嘉賓，包括Ian Saunders，亦就世界海關組織的未來發展分享意見。

海關關長陳子達（右）在會議上致歡迎辭。（政府新聞處圖片）

商務及經濟發展局局長丘應樺昨日（17日）出席歡迎酒會並致辭，表示港府堅定支持推動區域海關合作的舉措，促進更高效和快捷的海關服務以便利貿易。

商務及經濟發展局局長丘應樺昨日於歡迎酒會致辭。（政府新聞處圖片）

是次會議圍繞亞太地區多項海關倡議及重點工作展開討論，讓與會代表交流意見並作出決議，以提升貿易便利水平和促進區域成員間的聯繫。