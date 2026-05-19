環島中港通太子珠海機場候機樓開幕　商務車兩小時跨境直達收$260

冠忠集團旗下環島中港通首個珠海機場「城市候機樓」今日（19日）開幕，地址位於太子砵蘭街地舖，提供豪華商務車跨境接駁、人工預辦登機等服務，每日提供14個往返珠海機場的跨境接駁車次，車程約2小時，今年優惠票價為260元，由即日起至7月18日更為旅客提供一元車票活動。



立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，香港機場的內地航點相對有限，珠海機場連接內地68個城市，惟港人轉乘金巴往珠海機場過程周折，城市候機樓則可無縫連接兩地。冠忠巴士集團主席黃良柏相信，開設城市候機樓有助更多港人到內地旅行。



冠忠集團旗下環島中港通5月19日推出首個珠海機場「城市候機樓」，圖為珠海機場。（珠海機場網頁圖片）

城市候機樓每日提供14個往返珠海機場的跨境接駁車次，車程約2小時。（機管局圖片）

珠海機場「城市候機樓」每日提供14個班次 今年票價$260

珠海機場「城市候機樓」位於冠忠集團旗下環島中港通的太子豪華轎車服務點，地址為九龍旺角砵蘭街370號A地舖，營業時間為每早7時半至翌日6時半，即接近全天候營運。

城市候機樓每日提供14個往返珠海機場的跨境接駁車次，車程約2小時，設施則有珠海機場航點地圖、飛行班次及直達機場發車時間表等，並提供人工預辦登機手續。

價格方面，從城市候機樓至機場的單程車票為330元，不過開通首年內以優惠價260元發售。而旅客憑珠海機場有效登機牌（3日內）及本人有效身份證件，即可一元換購跨境接駁車票，活動有效期至7月18日。

冠忠巴士集團有限公司主席黃良柏（左五）、立法會交通事務委員會主席陳恒鑌（左六）等舉行開幕儀式。（冠忠集團圖片）

冠忠巴士主席︰開設城市候機樓有助更多港人到內地旅行

冠忠巴士集團有限公司主席黃良柏致辭表示，太子周邊交通便利，設立城市候機樓可進一步方便市民出行，集團已在皇崗口岸、深圳灣口岸及珠海口岸，開設不同城市候機樓，相信能有助更多港人到內地旅行。

珠海市珠港機場管理有限公司總經理丘昌賢指，珠海機場共覆蓋全國68個航點，客流在千萬級機場中排第14位，同時機場打造港澳差異化航線，包括長春、瀋陽、大理、揚州、洛陽、上饒、唐山等26條國內航線。

珠海機場「城市候機樓」營業時間為每早7時半至翌日6時半，即接近全天候營運。（冠忠集團圖片）

陳恒鑌︰轉乘金巴往珠海機場過程周折 城市候機樓無縫連接兩地

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，以往市民前往珠海機場需轉乘港珠澳大橋穿梭巴士等交通工具，過程較為周折，如今在市區設立候機樓，市民完成人工預辦登機手續後，即由專車直送，大大提升跨境出行的便利度與舒適感。

陳恒鑌又指，跨境出行的需求日益增長，雖然然香港國際機場在國際網絡上具有優勢，但內地航點相對有限，而珠海機場連接內地68個城市，新服務相當於透過一輛車將兩地無縫接駁，為市民提供更多元化的出行選擇。