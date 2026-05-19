南亞男認用假外地車牌獲港駕照　曾在港駕駛兼曾超速　判勞教中心

南亞裔男子認串謀他人用虛假的巴基斯坦車牌，以豁免參加本地駕駛考試而獲本地駕照，並有在香港的道路上駕車，及曾因超速及駕駛未獲發牌車輛而被罰款。他早前承認串謀詐騙罪，案件今（19日）東區裁判法院判刑。主任裁判官張志偉指，被告不但串謀使用虛假文書，更曾違反交通條件，令道路使用者面對風險，須判以監禁式刑罰，判他入勞教中心。



被告KHAN MUSHED，21歲，早前承認於2022年7月至2023年6月期間，在香港串謀其他不知名人士串謀詐騙運輸署，向運輸署不誠實地訛稱他符合「免試簽發香港正式駕駛執照」的資格，從而誘使運輸署批出香港正式駕駛執照。

被告KHAN MUSHED在東區法院認罪被判入勞教中心。

被告曾因超速等被罰款

辯方求情指被告有悔意，望法庭可考慮非監禁式刑罰。庭上透露，被告曾涉超速駕駛及駕駛未獲發牌照車輛，均以罰款形式處理。

官斥被告不法取得車牌並曾駕駛時違規

惟張官認為案情嚴重，被告串謀其他人使用虛假文書。在取得執照後，又曾駕駛車輛，甚至違反交通條件，令其他道路使用者面對風險，不適合判處非監禁式刑罰。考慮到被告年齡和早前索取的報告，終判處勞教中心令。

被告並無巴基斯坦所發的車牌

案情指，被告沒有持有任何由巴基斯坦簽發的駕駛執照，但卻提交虛假的文件，向運輸署提出「免試」獲發香港駕照的申請並獲批。

案件編號：ESCC 3003/2025