穿梭巴營運助理向司機索賄$3.2萬　以獲聘駕政府員工線　囚8個月

廉政公署早前落案起訴一名穿梭巴士公司時任營運助理，控告他向一名司機多次收受賄款共逾3.2萬元以安排對方獲該公司僱用，涉案營運助理今日（18日）在屯門裁判法院被判入獄八個月。



廉政公署早前落案起訴一名穿梭巴士公司時任營運助理，控告他向一名司機多次收受賄款共逾32,000元，以安排對方獲該公司僱用。（資料圖片）

案發時，45歲被告周敬龍為大利巴士集團有限公司（大利巴士）附屬公司營運助理，負責為大利巴士及其附屬公司招聘司機，以及管理該等公司營運的接載服務，包括一條接載政府員工的穿梭巴士路線。

連續五個月每月要求該名司機支付賄款約3,400元至7,500元

案情透露，被告2024年9月至2025年1月期間，連續五個月從一名司機收取賄款共逾3.2萬元，以僱用對方駕駛上述穿梭巴士路線。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告每月要求該名司機支付賄款約3,400元至7,500元，如該司機拒絕支付，便不會獲聘駕駛上述穿梭巴士路線。

被告今日在屯門裁判法院被判入獄八個月，而法庭早前已頒令被告須向其前僱主，即大利巴士的附屬公司歸還約32,000元，金額相等於涉案賄款。

裁判官覃有方判刑時稱，訂立《防止賄賂條例》是要保障社會公平，而被告過往亦曾干犯過相同的貪污罪行，故必須判處被告即時監禁。