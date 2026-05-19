獸醫管理局秘書處處理投訴冗長、延誤公布裁決　申訴公署查漁護署

申訴專員公署今日(19日)指出，過往有市民投訴獸醫管理局秘書處，批評秘書處處理投訴時間亦極冗長，以及向公眾公布獸醫被裁定專業失當或疏忽行為有嚴重延誤，未能及時讓市民大眾知悉。公署公布展開主動調查行動，詳細審研向獸醫管理局提供秘書處服務及行政支援的漁農自然護理署，尤其是有關對註冊獸醫投訴的處理及安排。



申訴專員陳積志認為，獸醫管理局肩負規管、註冊及紀律監管獸醫的法定職能，而秘書處提供的行政支援是否妥善，對獸醫管理局能否有效履行其職能至為重要，因此決定展開主動調查行動。



申訴署早前指，過去3年有超過200宗殘虐動物個案，部份個案極為兇殘。（申訴署提供圖片）

根據政府統計數字，香港有超過24萬住戶飼養寵物，寵物數目超過40萬，社會對獸醫服務有極大需求。獸醫管理局是根據《獸醫註冊條例》成立的法定機構，負責本港獸醫的規管，包括註冊及紀律監管，並由漁護署轄下的管理局秘書處負責提供秘書服務及行政支援。

漁護署負責向獸醫管理局提供秘書處務務及行政支援。

投訴秘書處紀律研訊安排及處理投訴查詢有不少不足之處

公署表示，留意到不時有意見指投訴獸醫的程序繁瑣，而秘書處處理投訴時間亦極冗長。有市民反映，即使有獸醫經研訊後被裁定有專業失當或疏忽行為，秘書處向公眾公布紀律裁決結果竟有嚴重延誤，未能及時讓市民大眾知悉，從而提高警覺及在知情下選擇獸醫服務 。

公署亦曾接獲申訴，指秘書處在紀律研訊安排及處理投訴查詢方面有不少不足之處，反映其行政運作及服務水平或有改善空間。

申訴署早前指，過去3年有超過200宗殘虐動物個案，部份個案極為兇殘。（申訴署提供圖片）

申訴專員陳積志：秘書處對獸醫管理局能否有效履行職能至為重要

申訴專員陳積志表示，獸醫管理局肩負規管、註冊及紀律監管獸醫的法定職能，而秘書處提供的行政支援是否妥善，對獸醫管理局能否有效履行其職能至為重要，因此決定展開主動調查行動，詳細審研秘書處在支援管理局處理獸醫監管事宜方面的程序和機制，並檢視漁護署的監管角色，探討當中有否改善空間，並在有需要時提出適切的改善建議。

申訴專員陳積志（右）今日到訪愛護動物協會賽馬會百周年中心，與愛協執行總監Fiona Cumming（左）會面。(申訴專員公署圖片)

申訴專員陳積志（右四）今日到訪愛護動物協會賽馬會百周年中心，與愛協執行總監Fiona Cumming（左三）及職員會面。(申訴專員公署圖片)

陳積志到訪愛護動物協會了解防止殘虐動物工作

另外，陳積志亦在今日到訪愛護動物協會賽馬會百周年中心 ，與愛協執行總監Fiona Cumming會面，深入了解愛協在防止殘虐動物及救援受傷動物的工作及相關議題的意見。會面期間，Fiona Cumming向陳積志介紹愛協在處理懷疑殘虐動物個案、前線拯救受傷及被遺棄動物，以及推動公眾教育方面的最新工作與挑戰。