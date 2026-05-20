誤食入浴劑怎辦？醫生提醒即時吐出最理想　若不知成份切勿亂灌水

元朗4名小六學生周一（18日）誤食入浴劑，就誤食入浴劑、通渠粉等化學物後如何處理，家庭醫生林永和表示，較好做法是即時將化學物吐出，視乎腐蝕程度可用水漱口，但「千祈唔好灌水」以免造成更大傷害。



元朗一間小學周一（18日）有4名六年級學生，誤食包裝似糖果的入浴劑，被老師發現後，獲送往醫院求醫。（吳美松攝）

是檢查口腔是否被腐蝕：一般嚟講就𦧲返出嚟

林永和今日（20日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，指如市民誤食不應食用的化學物質，如通渠粉等時，可檢查口腔是否有腐蝕情況，「一般嚟講就𦧲返出嚟，千祈唔好灌水，腐蝕範圍少啲梗係好啲」。

涉事入浴劑包裝外觀上與一款糖果十分相似，惟有「入浴劑」及「Don't eat」字眼。林永和表示此類用品含梳打粉，多帶輕微鹼性物質，如硫酸鈉、氫酸鈉，再混入牛奶香味，類似爆炸糖，加上包裝外觀十分卡通化，與其他零食相似，「睇到都以為係食得嘅」。

家庭醫生林永和。 （資料圖片）

入浴劑性質溫和 性通渠粉遇水有化學反應

他又指，此類用品性質溫和，即使誤服亦未必會腐蝕口腔，今次涉事學生應只誤服少量，胃酸可以抵擋，「好彩啦啫係咁講」。林永和續說，如第一次誤食「如果得嘅就𦧲返出嚟會好啲嘅」，或用點水「吐返出嚟，好似啷口咁」，同時要留意誤食後是否仍能保持清醒等。但如誤服的是通渠粉等，加水後會有化學反應，不能一概而論。

林永和建議如有不清楚情況，先保持鎭定，並保留物質，然後致電醫院查詢，一般情況應將化學物質吐出，「呢個係第一步大人可以提醒」。他又分享指，一般病人如誤食化學劑，醫生會為他們檢查口腔，及整體身體狀況；如情況不明，便需到急症室進行相應檢查。若服用的量較多時，或會有延後反應等，需在6小時內處理，或考慮洗胃。

元朗有4名小學生在校內誤食外觀與零食十分相似的入浴劑。圖為涉事入浴劑。（網上圖片）

涉事入浴劑包裝印有不二家「牛奶妺」商標，與糖果包裝極為相似，並印有「Don't Eat」及「入浴劑」日文字眼。圖為糖果包裝。

如病人有呼吸困難等，便需即時急救。林永和指，最擔心是帶有強酸性或強鹼性物質腐蝕口腔或食道，醫治時會盡量避免令惡化情況蔓延。

如經代理從外國進口應重新包裝 用較大中文字體標明不可食用

林永和最後指，建議相關產品在包裝上需改善，如用較大的字體標明不可食用，使用中文，「一定要清楚，好大隻字呀，中文呀」，如從外國進口應重新包裝。