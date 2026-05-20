為了3個他不嫁　9旬婆今嘗披禮服　「陪嫁」的她：希望知有人愛佢

「520」的普通話諧音是「我愛你」，保良局在今日5月20日為100位長者舉辦婚宴，為他們穿上婚紗、禮服或裙褂。隨著結婚交響曲響起，一眾長者紛紛走上紅地毯，成為全場矚目的新郎新娘。



全場最年長的98歲黃婆婆，年輕時忙於照顧妹妹的三名子女，一直住在妹妹家中，沒有結婚。她今天首次穿上紅色禮服，化上新娘的妝容，不時對著鏡頭做鬼臉，還興奮表示「開心！」黃婆婆的外甥女看見她幸福地「出嫁」，也流下眼淚，「我希望佢知道，一直都有人愛佢。」



保良局在今日5月20日為100位長者舉辦婚宴。(鄧倩螢攝)

保良局今日舉辦「8000歲百人長者婚宴」，邀請轄下13間院舍約100位長者參與。其中有人年輕時沒有機會舉辦婚宴，有人一生未婚，還有人已患認知障礙，他們紛紛今日穿上婚紗、禮服或裙褂，隨著結婚進行曲響起，他們走上紅毯，成為新郎新娘。

我希望佢知道，一直都有人愛佢。 李小姐

98歲的黃婆婆第一次穿上禮服，興奮地表示「開心！」(鄧倩螢攝)

年輕時未遇對的人 最終未嫁 照顧姐姐子女

「我愛你」不一定是跟愛人說，家人間也要表達愛意。98歲的黃婆婆一直未婚，今日由外甥女李小姐陪伴出席。李小姐年幼時，父母均要外出工作，由黃婆婆照顧她們三姊弟，跟他們同住。期間黃婆婆雖遇過追求者，但也因不合適而沒有結婚。

黃婆婆首穿禮服，對此感到興奮。(鄧倩螢攝)

今日，黃婆婆終於穿上禮服，化新娘妝，她表現得相當興奮，見到鏡頭便擺姿勢、做鬼臉。她的視力和聽力都已退化，幾乎無法聽見別人說話。李小姐在電話上打字，問她「今日開唔開心啊？」黃婆婆把電話放到眼前，放大字體，然後興奮地表示「開心！」

見到照顧自己多年的黃婆婆終於成為婚宴主角，李小姐也感動落淚，「我希望佢知道，一直都有人愛佢。」

王太太和王伯伯在北京結婚，1979年移居香港。(鄧倩螢攝)

追太太送白饅頭 相愛約70年 再穿婚紗禮服

年逾90歲的王伯伯和83歲王太太，約70年前在北京結緣，二人對彼此一見鍾情。彼時王伯剛從馬來西亞回到中國，渴望建立一個家。他為追求太太，往她家裡送了大量白饅頭。物質並不豐腴的年代，能吃到白饅頭已算幸福，王太太的母親便勸她嫁給王伯。二人遂相愛結婚，並生下兩名兒子。

1979年，王氏一家從北京搬到香港。王伯凡事遷就太太，一家人幸福相處數十載。如今再次穿上婚紗禮服，他們說感到十分開心，向彼此道出「我愛你」。

70年前的王伯伯以白饅頭追求太太。(鄧倩螢攝)