520情人節｜中年情侶登記註冊開啟人生後半頁　許諾一生一世相愛

【520／情人節／我愛你】網絡情人節「520」（諧音我愛你），尖沙咀文化中心婚姻登記處今早（20日）有大批新人在親朋好友的的祝賀下，踏進婚姻的殿堂。其中50多歲的朱先生與朱太通過親友相識，朱太更是一見鍾情，其後二人互相認定終身，攜手展開人生的後半頁。



雖然本港近日天氣不穩，但朱太認為可沖刷乾淨過去的不快，她更向丈夫示愛：「特別感謝先生給我想要的家，我們會一生一世的相愛。」



2026年5月20日，尖沙咀文化中心婚姻登記處早上10時已有新人陸續登記註冊。（葉志明攝）

2026年5月20日，尖沙咀文化中心婚姻登記處早上10時已有新人陸續登記註冊。（葉志明攝）

尖沙咀文化中心婚姻登記處瀰漫甜蜜氣氛

尖沙咀文化中心婚姻登記處，今早10時已有新人陸續登記註冊。在人生最重要的日子裡，新人們均精心打扮，穿着筆挺西裝及雪白婚紗，在親朋好友的祝賀下，踏進婚姻的殿堂。

2026年5月20日，尖沙咀文化中心婚姻登記處早上10時已有新人陸續登記註冊。（葉志明攝）

2026年5月20日，尖沙咀文化中心婚姻登記處早上10時已有新人陸續登記註冊。（葉志明攝）

新人朱先生今年58歲，沒有身穿華禮的禮服，雪白恤衫衣袖貼上紅心貼紙，象徵對太太的愛、心心相印，即使人生閱歷豐富，但他面對大喜日子也非常緊張，腼腆如少年。「緊張到唔知咩心情，緊張到都唔知講咩好。」

朱先生與朱太相識一年多結婚，攜手展開人生後半頁。（葉志明攝）

下雨可沖刷乾淨過去的不快 迎來美好日子

最近本港天氣不穩，天文台昨日（19日）更一度發出黃色暴雨警告，朱先生表示曾擔心今日會下雨，但太太安慰說可沖刷乾淨過去的不快，以後便會迎來好日子，最終今早外出時雨過天晴，讓他認為將會是美好的一天。

朱太今年50歲，家鄉位於北京，二人今日回家拜神後，明日將會北上拜訪親戚。她提到「520」在網絡用語代表我愛你，具有特別的意義，因此特地預約在今日註冊結婚。

朱先生與朱太相識一年多結婚，攜手展開人生後半頁。（葉志明攝）

相識一年多攜手展開人生後半頁 太太：會一生一世相愛

朱太透露，早於4年前家人已向他介紹朱先生，直至一年多前見面後便一見鍾情，形容對他的形象特別好，其後二人經過相處後認定為終身伴侶。「特別感謝先生給我想要的家，我們會一生一世的相愛。」

朱先生與朱太相識一年多結婚，攜手展開人生後半頁。（葉志明攝）

朱先生則讚揚太太的內在美：「慢慢感受個內在，愈嚟愈好囉，同埋呢段時間佢好體諒我好支持我，所以要多謝佢。」

根據入境事務處數字，共有310對新人遞交擬結婚通知書，計劃在今日登記註冊結婚，較去年同期的266對新人增加16.5%。