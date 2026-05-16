520情人節｜自訂車牌「CALLMEBB」$5萬成交 「U L0VEME」$3.9萬
撰文：歐陽德浩
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運輸署今日（16日）拍賣320個車牌，全日共售出153個車牌，總得款項365.3萬元。全日成交價最高為無字頭的車牌「WZ」，成交價56萬元；「HK 24」居次，以17萬元成交。此外，下周三（20日）便是520網絡情人節，相關車牌包括「V 520 V」（諧音我愛你）、「CALLMEBB」（叫我寶貝）、「U L0VEME」（你愛我），成交價分別是6.4萬元、5萬元及3.9萬元。
其他有趣車牌號碼則有「TOO FAT」（太肥）、「SUPERDAD」（即超級爸爸）及「GOODMAN」（好人），成交價分別為5萬元、3萬元及2.2萬元。
320個自訂車牌總得款項365.3萬元
運輸署今日在灣仔會展拍賣320個自訂車輛登記號碼，全日共售出153個車牌，另23個車牌則以特別費用5,000元分配予申請人，總得款項365.3萬元。其中全日叫價最高為無數字的車牌「WZ」，成交價為56萬元；不得轉讓的特殊車輛車牌「HK 24」居次，以17萬元成交。
▼截至2024年 史上15個天價車牌（由第15至1位）▼
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「V 520 V」及「CALLMEBB」分別6.4萬及5萬元成交
此外，下周三（20日）520網絡情人節及下月21日父親節將至，今日自訂車牌拍牌也有很多特別的號碼，包括「V 520 V」（諧音我愛你）成交價6.4萬元；「CALLMEBB」（即叫我寶貝）成交價5萬元；「U L0VEME」（你愛我）成交價3.9萬元；「SUPERDAD」（超級爸爸）成交價3萬元；
其他有趣自訂車牌包括表情符號「00V00」，以9.8萬元成交；「TOO FAT」（太肥）成交價5萬元；「GOODMAN」（好人）成交價2.2萬元。
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