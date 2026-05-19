皇后像廣場花園局部圍封5年作工地　以建隧道通往中環新商業項目

中環終審法院對出、遮打道與德輔道中之間的皇后像廣場（Statue Square），近日進行翻新工程，近港鐵中環站的出入口已用圍板封閉，並清拆地台。根據現場張貼的告示，該地於5月4日至8月31日暫停開放部份場地以便進行翻新工程。



根據發展局及康樂及文化事務署2025年12月呈交中西區區議會文件，在遮打道至干諾道中之間的皇后像廣場花園（Statue Square Garden），28%面積（1,765平方米）將由今年第三季起圍封五年至2031年第二季，劃作工地範圍，讓發展商恒基地產須按賣地條款，興建連接港鐵中環站與新商業項目Central Yards二期（中環新海濱3號用地）的行人隧道時，用以放置吊機及施工車輛。範圍內有9棵樹木需要移除，恒基正就優化皇后像廣場花園有關部分進行設計，及就優化和日後長遠管理現有行人隧道的安排與部門商討細節。



中環終審法院對出、遮打道與德輔道中之間的皇后像廣場（Statue Square）近日進行翻新工程，近港鐵中環站的出入口已用圍板封閉，並清拆地台。此範圍與建隧道無關。（threads @my.central.station）

皇后像廣場翻新工程本月起展開 料8月底完成 非建隧道圍封範圍

康文署近日圍封皇后像廣場（Statue Square）進行翻新工程，不少網民拍照分享上網。相片顯示近港鐵中環站的出入口已用圍板封閉，廣場內噴水池附近的地台亦被鏟起。圍板則貼有告示指，皇后像廣場於5月4日至8月31日暫停開放部份場地以便進行翻新工程。

皇后像廣場位於終審法院對出，與皇后像廣場花園相隔遮打道，翻新工程與興建隧道無關，非圍封範圍。

中環終審法院對出、遮打道與德輔道中之間的皇后像廣場（Statue Square）近日進行翻新工程，近港鐵中環站的出入口已用圍板封閉。（threads @deviantplus）

中環終審法院對出、遮打道與德輔道中之間的皇后像廣場（Statue Square）近日進行翻新工程，預計封至8月31日。（threads @deviantplus）

中環終審法院對出、遮打道與德輔道中之間的皇后像廣場（Statue Square）近日進行翻新工程，近中環港鐵站的出入口已用圍板封閉，噴水池一帶地台遭清拆。（threads @davy.jpg）

皇后像廣場花園28%範圍圍封作工地 位置去年擺放巨型聖誕樹

將會圍封五年的範圍，為介乎遮打道至干諾道中之間的皇后像廣場花園。翻查2025年12月的中西區區議會文件，花園整個佔地6,400平方米，由康樂及文化事務署負責管理，擬建行人隧道工程涉及範圍約1,765平方米，約整個休憩用地的28%，靠近文華東方酒店一邊，受影響範圍為去年旅遊發展局擺放巨型聖誕樹位置。

皇后像廣場花園28%用地會圍封5年作為興建行人隧道工地，受影響範圍為去年旅遊發展局擺放巨型聖誕樹位置。（資料圖片）

皇后像廣場花園28%用地會圍封5年作為興建行人隧道工地，受影響範圍為去年旅遊發展局擺放巨型聖誕樹位置。（資料圖片）

中環海濱3號用地賣地條款列明須建行人隧道接駁港鐵中環站

文件顯示，根據中環海濱3號用地的賣地條款，發展商恒基地產須於2032年或之前完成發展用地，當中包括興建擬建行人隧道，以接駁港鐵中環站和3號用地發展項目，並興建一條走火通道連接現有行人隧道。3號用地為恒基Central Yards二期，範圍包括郵政總局。

文件列明恒基會興建上述的擬建行人隧道及走火通道，行人隧道由南至北的走線，由港鐵中環站位於遮打道地底的車站大堂開始，經過鄰近文華東方酒店以東的休憩用地及干諾道中地底。在隧道完成後，優化皇后像廣場花園位於干諾道中和遮打道之間受工程影響的部分，包括增設無障礙通道及公眾洗手間；及優化現有連接遮打道及愛丁堡廣場的行人隧道。

相關涉及道路工程的部分。（中西區區議會文件）

文件指擬建行人隧道雖然全線位於地底，但施工期間需要利用皇后像廣場花園局部地方作為工地範圍。考慮工程所涉及的複雜性和施工風險，以及仔細研究施工安排後，恒基建議調整工地範圍，利用原來工地範圍旁休憩用地的部分空間，以放置吊機及施工車輛。

當局表示，有9棵樹木需要移除，全不屬古樹名木冊的樹木；工地範圍會以約2.4米高圍板圍封、採用較安靜的施工方法，暫封範圍包括方形噴水池、公園座椅、遮蔭棚及綠化植物等，餘下超過七成的休憩用地及其行人通道將繼續如常開放予市民使用。恒基將於鄰近文華東方酒店的一帶額外提供一條不少於1.5米寬的臨時行人通道，保持遮打道和干諾道中的連接性。

地下隧道項目會穿過皇后像廣場花園。（中西區區議會文件）

今年第三季開工 料2031年第二季完成 包括優化皇后像廣場花園

當局表示，恒基預計擬建行人隧道工程施工今年第三季開始，2031年第二季完工。工程將分三期進行，首兩期主要包括開挖及興建擬建行人隧道相關工程，約45個月；最後一期則包括優化皇后像廣場花園有關部分，約12個月，這部分工程須在新行人隧道完成後才可進行。

文件指恒基正就優化皇后像廣場花園有關部分進行設計，及就優化和日後長遠管理現有行人隧道的安排與部門商討細節，預計在2026年第二季就上述計劃的方案諮詢中西區區議會。