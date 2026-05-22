港產太空人｜升空女警司黎家盈曾任警隊秘密部門　近年在北京受訓

神舟二十三號將於周日（24日）發射升空，央視國防軍事頻道官方微博「央視軍事」今天（22日）發帖文公布，香港航天員將搭乘神舟23號飛船升空，入選的是女性載荷專家，據悉為警務處警司黎家盈。



黎家盈將作為首位港產女太空人，以「載荷專家」身份升空執行任務，她於120名報名參加國家第四批預備航天員計劃的港人中突圍而出。她擁有博士學歷，曾任警隊專責情報工作的秘密部門，專長在資訊科技及電腦範圍，亦是育有3名子女的母親。她近年被借調至保安局，自2023年起在北京接受航天訓練。



5月16日上午，神舟二十三號船箭組合體已轉運至甘肅酒泉衛星發射中心發射區。（中國航天報）

去年神舟二十號載人飛行任務舉行發布會，宣布入選第四批航天員的港澳航天員作為載荷專家，預計最快今年首次執行飛行任務。此前，中國載人航天工程辦公室於2024年6月11日宣布完成第四批預備航天員選拔工作，獲選預備航天員當中，包括一名來自香港的載荷專家，惟當局一直未有公布香港載荷專家的名字。

去年4月23日，神舟二十號載人飛行任務新聞發布會在酒泉衛星發射中心舉行。（資料圖片/新華社）

不過，入選的香港載荷專家於2024年終曝光，為警務處一名時任女總督察，擁博士學歷的她專長在資訊科技及電腦範圍，加入警隊後一直在特別部門工作。據當時警隊內流傳消息，該女總督察為黎家盈，而她於去年4月獲警方晉升為警司。

據知情人士透露，黎家盈曾在電訊公司工作，於2012年加入警務處。該知情人士續指，黎家盈並非正式考入警察學院（前身警察訓練學校）、「操過桂河橋」的警務人員，而是以專業人士身份加入警隊，駐守專責情報工作的秘密部門Technical Services Division（簡稱TSD），即「技術服務部」(又稱技術支援組)，當時的職級為督察（俗稱「兩粒花」），2024年入選香港載荷專家時任總督察，現時為警司。

黎家盈亦是育有三孩之母，據知她育有一對孖仔和一名女兒。黎家盈為香港大學畢業生，擁有博士學歷，她於2011年發表博士論文，研究點對點分享軟件BitTorrent（BT），探討網絡盜版運作，及建立模型追蹤初始播種者，協助執法部門打擊科網罪案。

知情人士形容，她在兼顧學業、事業及家庭都全部到位，「好多男士連尾燈都跟佢唔到」，警隊內部都祝願黎家盈今次執行升空任務同樣到位。

今次入選的載荷專家女警為一名女總督察，擁博士頭銜的她專長資訊科技及電腦範圍。

國家第四批預備航天員計劃選拔12至14名預備航天員，包括航天員駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家，並首次在港澳地區選拔載荷專家。預備航天員選拔分為初選、復選和定選三個階段，香港約有120人報名。香港約有40人進入「初選」，十多人進入「複選」，最終多於一人進入「定選」。