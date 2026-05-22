亞視控股被指欠740萬遭申請清盤 稱是騙局反對 官不信頒清盤令
撰文：朱棨新
出版：更新：
目前正停牌的亞洲電視控股有限公司，被指拖欠一名債權人逾740萬元，去年遭該名債權人申請清盤。案件今(22日)在高等法院審理時，該名債權人要求法官頒令亞視控股清盤，亞視控股反對，並質疑該名債權人和亞視控股的前董事串謀，指是次申請涉及騙局。法官馮庭碩聽取陳詞後，認為亞視控股未有償還涉款，亦未有就騙局的說法提供令人信服的證據，頒令亞視控股清盤。
呈請人為陳莉麗，向亞洲電視控股有限公司(下稱亞視控股)提出清盤呈請。
呈請人以30萬買下債項亞視曾還3萬
亞視控股於2018年獲一間財務公司借出400萬元，該財務公司於2025年時以30萬元，把債項轉讓予呈請人，亞視控股其後只向呈請人償還3萬元。呈請人於去年向亞視控股申請清盤時，指遭亞視控股拖欠741.02萬元。
亞視質疑呈請人與前董事串謀
呈請人今要求法庭頒令亞視控股清盤，亞視控股反對，質疑呈請人和亞視控股的前董事串謀，本案涉及騙局。
官指亞視知轉讓債務的法律效力
法官則指，亞視控股未有就騙局的說法提供令人信服的證據。同時，本案證據與亞視控股的說法背道而馳，如案中有呈請人向涉案財務公司存入30萬元的銀行收據。亞視控股亦曾於2025年8月，向呈請人償還3萬元，顯示亞視控股知悉轉讓債務的法律效力。
指亞視控股未有還款故頒令清盤
法官認為，亞視控股未有償還涉款，亦未能就債項提出實質可爭議的理據，遂頒令亞視控股清盤。
案件編號：HCCW 573/2025
亞視控股又被申請清盤 11.19高院提訊亞洲電視控股清盤案 債權人撤銷申請 亞視須支付訟費向亞視追討13萬服務費勝訴 黃守東稱已指示律師準備將亞視清盤再有公司申請將亞視數碼媒體有限公司清盤 排期3月底處理亞視數碼媒體清盤案 富士膠片撤回申請 尚有一呈請2月訊亞視清盤案｜呈請人收還款40萬 另一公司接棒續追討 案2月再訊亞視清盤案再押後 官質疑為何仍有人意圖入股亞視