亞視控股被指欠740萬遭申請清盤　稱是騙局反對　官不信頒清盤令

目前正停牌的亞洲電視控股有限公司，被指拖欠一名債權人逾740萬元，去年遭該名債權人申請清盤。案件今(22日)在高等法院審理時，該名債權人要求法官頒令亞視控股清盤，亞視控股反對，並質疑該名債權人和亞視控股的前董事串謀，指是次申請涉及騙局。法官馮庭碩聽取陳詞後，認為亞視控股未有償還涉款，亦未有就騙局的說法提供令人信服的證據，頒令亞視控股清盤。



呈請人為陳莉麗，向亞洲電視控股有限公司(下稱亞視控股)提出清盤呈請。

亞洲電視控股有限公司被指欠740萬，在高等法院被頒令清盤。(黃浩謙攝)

呈請人以30萬買下債項亞視曾還3萬

亞視控股於2018年獲一間財務公司借出400萬元，該財務公司於2025年時以30萬元，把債項轉讓予呈請人，亞視控股其後只向呈請人償還3萬元。呈請人於去年向亞視控股申請清盤時，指遭亞視控股拖欠741.02萬元。

亞視質疑呈請人與前董事串謀

呈請人今要求法庭頒令亞視控股清盤，亞視控股反對，質疑呈請人和亞視控股的前董事串謀，本案涉及騙局。

官指亞視知轉讓債務的法律效力

法官則指，亞視控股未有就騙局的說法提供令人信服的證據。同時，本案證據與亞視控股的說法背道而馳，如案中有呈請人向涉案財務公司存入30萬元的銀行收據。亞視控股亦曾於2025年8月，向呈請人償還3萬元，顯示亞視控股知悉轉讓債務的法律效力。

指亞視控股未有還款故頒令清盤

法官認為，亞視控股未有償還涉款，亦未能就債項提出實質可爭議的理據，遂頒令亞視控股清盤。

案件編號：HCCW 573/2025