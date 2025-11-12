港鐵九龍灣站淘大改標東九文化中心　有居民憂影響長者冀並列標示

繼港鐵何文田站A出口指示牌，僅標示朗賢峰惹來批評後，九龍灣站B出口的指示牌亦從以往的「淘大花園」改為剛揭幕的「東九文化中心」。有居住淘大花園附近的居民稱「住咗咁多年，都唔會（因轉名）唔識路」；更有人認為改名後，新地標可吸引人流；但也有淘大居民擔憂影響長者日常，認為並列兩個地標名較好。



九龍灣站B出口的指示牌從以往的「淘大花園」改為剛揭幕的「東九文化中心」。（林子慰攝）

淘大居民唐先生近期留意到指示牌由「淘大花園」轉為「東九文化中心」，他稱有關轉變或會令長者不方便，「我哋慣性咗就冇咩問題」。唐先生認為港鐵若將「淘大花園」及「東九文化中心」同時並列於指示牌比較好，「老人家可以意識到啲嘢（淘大的方向），睇得到啲字」。

唐先生認為港鐵若將「淘大花園」及「東九文化中心」同時擺上指示牌更好，可減少影響。（林子慰攝）

廖先生在淘大花園附近居住約10年，認為改變指示牌影響不大，亦沒有特別留戀，「我哋都唔睇㗎啦，熟路」，「住咗咁多年，都唔會（因轉名）唔識路」。他稱淘大花園地理位置近港鐵站很方便，「（非當區居民）嚟到都識」。他更提到，附近因建立東九文化中心，新增一條天橋便利居民。當區居民王婆婆則認為改名後更好，有新地標可以吸引人流，「多啲後生嚟活動」，不擔憂日後會迷路。

廖先生在淘大附近一帶居住約10年，很熟悉回家的方向，認為改變指示牌影響不大。（林子慰攝）

當區居民王婆婆則認為改名後更好，可以吸引人流。（林子慰攝）

現場所見，雖然懸掛在B出口的指示牌被改為東九文化中心，沒有指示淘大花園，但港鐵在該指示牌後方設立的兩個掛牆指示牌，其中一個首行標示「東九文化中心」，第二行已有標示「淘大花園/商場」。