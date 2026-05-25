回港潮｜佛誕連假結束　羅湖站逼爆排長龍入閘　等4班才上到東鐵

一連三日周末連同佛誕補假假期今晚（25日）結束，數十萬北上港人再上演「港人大遷徙」，下午開始從各口岸返港。



羅湖口岸午夜12時關閉，不過網上影片和相片顯示，11時許仍有不少在羅湖橋等過回港；而在港鐵羅湖站入閘位置，11時許尚有「成村人」等入閘坐東鐵，有人表示等了四班車才上到東鐵列車。



網上圖片顯示，5月25日深夜，仍有大批港人在羅湖橋排隊，等過香港關口坐東鐵南下。（Pin Pin Lee上載至Facebook專頁「深圳大陸吃喝玩樂交流 (By Runhotel)」)

周六及周日共89萬人次港人北上

一連三日周末及佛誕補假假期上周六（23日）開始，入境處數據顯示，上周六有61.5萬人次港人出境，撇除經機場、港珠澳大橋、港澳客輪碼頭及啟德郵輪碼頭出境人次，北上深圳等地人數佔49萬人次，按周多12萬人次或32.7%。周日佛誕（24日）再有50萬人次港人出境，北上深圳等地人數佔40萬人次；同日回港港人有約43.2萬人次，即第二日仍有約7萬人次差距。

網上影片顯示，5月25日晚上11時許，仍有大批港人在港鐵羅湖站平台排隊入閘坐東鐵。（Soso Chan上載至Facebook專頁「車cam L（香港群組）」影片截圖)

網上影片顯示，5月25日晚上11時許，仍有大批港人在港鐵羅湖站平台排隊入閘坐東鐵。（Soso Chan上載至Facebook專頁「車cam L（香港群組）」影片截圖)

網上圖片顯示，5月25日晚上11時許，仍有大批港人在港鐵羅湖站平台排隊入閘坐東鐵。（Pin Pin Lee上載至Facebook專頁「深圳大陸吃喝玩樂交流 (By Runhotel)」)