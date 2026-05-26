青葵公路車禍｜田北辰：多宗工程車意外未擺雪糕筒　強烈要求問責

青葵公路周一（25日）有九巴與兩架工程車相撞，造成逾20人受傷，往屯門方向一度需要單線行車。實政圓桌召集人田北辰表示，多宗涉及工程車的意外，都未在路面擺設長距離的雪糕筒，或未能令其他駕駛人士及早知悉路況收慢。他強烈要求問責，以查找未放置雪糕筒的原因。



九巴車頭嚴重損毀，玻璃爆裂。（馬耀文攝）

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田北辰在社交平台發文稱，據他了解，今次涉事工程車因為有壞車，所以停在中線，當時亦未放任何雪糕筒；而當時巴士司機因陽光刺眼，發現工程車時已經收制不及。

田北辰表示，過去多宗與工程車相關的意外，他都發現路面未有放置長距離的雪糕筒，以提醒其他駕駛人士。他直言，如果現場有雪糕筒，「就算真係唔小心，都會喺先撞到雪糕筒，而唔係成架工程車！」他因此強烈要求問責，「搵出當時點解完全冇放任何雪糕筒，呢啲意外唔可以再發生！」