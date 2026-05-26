修訂消防條例｜消防裝置停逾4小時須申請　最高罰款升9倍至50萬

因應宏福苑大火，保安局正積極推展修訂《消防條例》，政府今日（26日）發布公眾諮詢文件。修例內容包括新增關閉主要消防裝置的預先審批機制，若註冊承辦商要關閉，並在晚上11時至翌日上午7時期間停運逾4小時，必須事先向消防處申請批准。另外，現時無明文禁止其他人干擾消防裝置，局方建議新增干擾消防裝置的罪行，如任何人蓄意或罔顧後果地誤用或干擾消防裝置，即屬犯罪。



修例亦大幅提高最高罰則，包括若責任人未保持消防裝置時刻可有效操作，罰款從5萬元增至50萬元，加幅達9倍。



政府今日（26日）發布《消防條例》公眾諮詢文件，內容包括增加關閉主要消防裝置的預先審批機制。（資料圖片）

消防裝置停運逾4小時 須提前3日申請

大埔宏福苑大火後，消防警鐘、水喉等主要消防裝置的規管成為焦點。保安局和消防處今日發布針對修訂《消防條例》的公眾諮詢文件，提出六個方向的修例建議。強化消防裝置規管制度方面，修訂內容包括增加關閉主要消防裝置的預先審批機制。

現行法例並無規定註冊承建商須在關閉消防裝置前通知消防處。機制提出，若註冊承辦商要關閉主要消防裝置，並在晚上11時至翌日上午7時期間停運逾4小時，必須事先向消防處申請批准，申請人須在關閉前最少3個工作日提出申請。如因危險或緊急情況必須立即關閉，可豁免預先申請批准規定。

未確保消防裝置操作 最高罰款增9倍至50萬元

文件亦提出提升罰則及刑責，包括增加最高罰款，及加入或延長最高監禁刑期。具體包括若責任人未保持消防裝置時刻可有效操作，最高罰則由現時的第5級罰款5萬元，增至50萬元；責任人未有每6個月（就火警警報系統），或每12個月（就其他消防裝置）安排註冊承辦商檢查，最高罰款亦大幅增加9倍至50萬元，並可就該罪行持續的每一日，另處罰款2萬元。

消防裝置(資料圖片／呂諾君攝)

修例亦新增7項罪行，包括未展示FS251年檢證書、不實施臨時消防安全措施、未批准下關閉消防裝置、關閉後未及時通報消防處、發現裝置損壞後24小時內未通報消防處，首次定罪罰款20萬元；及未經註冊人士自稱為註冊承辦商、合資格人士或註冊消防裝置技術人員，或某級別承辦商自稱另一級別。

局方補充說，由於現時無明文禁止其他人干擾消防裝置，若不當地關閉火警警報系統電源或停用灑水系統，後果非常嚴重，故建議針對干擾消防裝置新增罪行，如任何人蓄意或罔顧後果地誤用或干擾消防裝置，即屬犯罪。

所有修例方向包括強化消防裝置規管制度、引入消防裝置責任人制度、革新消防裝置成本上註冊及紀律制度、提升罰則及刑責、引入定額罰款制度及優化消除火警危險流程、加強消防處的執法權力及對非法轉注燃油活動的打擊。