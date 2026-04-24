保安局修訂消防條例下月諮詢公眾　不當使用或干擾消防裝置列罪行

因應宏福苑大火，保安局正積極推展修訂《消防條例》，並會在5月諮詢保安事務委員會，隨後展開公眾諮詢，目標是今年年底前將法案提交立法會審議，包括將不當地使用或干擾消防裝置列為罪行。



因應宏福苑大火，保安局正積極推展修訂《消防條例》，並會在5月諮詢保安事務委員會，隨後展開公眾諮詢，圖為宏仁閣。（梁偉權攝）

保安局表示，正積極推展修訂《消防條例》（第95章）及相關附屬法例的修訂工作，並已與持份者積極溝通，以聽取他們的意見。局方會在5月諮詢保安事務委員會，隨後展開公眾諮詢，目標是在今年年底前將法案提交立法會審議，以期盡快落實各項改革措施。

至於主要建議修訂內容有五大方面，包括加入主要消防裝置關閉須由消防處批准的新要求，以及將任何人故意不當地使用或干擾消防裝置列為罪行；引入物業管理公司在大廈消防措施的法定責任，並將合適的行政措施提升為法例要求，例如最少每半年進行警鐘測試一次；引入定額罰款制度，及時處理和糾正一些容易核實的違規行為，如阻塞逃生途徑。

此外，大幅提高註冊承辦商簽發虛假或誤導性消防裝置及設備證書的罰則，並引入「管理層刑責」條款，把有關刑責延伸至註冊承辦商的董事及管理層；以及賦予消防處人員更充份的調查及執法權力。

有關主要消防裝置關閉預先審批機制，註冊消防裝置承辦商在申請時須說明關閉原因、預計時間、受影響的主要消防裝置，以及在關閉期間已採取的額外消防安全措施。消防處會在收到申請後到場巡查以審批申請，如有需要會要求責任人落實額外消防安全措施，以保障消防安全。