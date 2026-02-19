年初三｜18萬內地旅客湧港　打蛇餅等坐山頂纜車　上海客打退堂鼓

今（19日）是大年初三，至少18萬內地旅客趁長假期訪港，多個景點人頭湧湧，下午山頂纜車站，有數百名市民及旅客在站外「打蛇餅」排隊，等候購票乘坐纜車。有上海旅客見人流眾多，決定離開回酒店，認為即使能登上山頂亦難拍到美照。不過，一對來自江蘇的客人卻不打算放棄，決定叫車前往山頂，俯瞰維港景色。



尖沙嘴同樣人山人海，廣東道奢侈品店、天星小輪、城巴觀光巴士等景點排長龍，有市民形容「如同行年宵」。



今（19日）下午山頂纜車站外，有數百名市民及旅客「打蛇餅」排隊，等候購票乘坐纜車。（董素琛攝）

今（19日）下午山頂纜車站外，有數百名市民及旅客「打蛇餅」排隊，等候購票乘坐纜車。（董素琛攝）

今（19日）下午山頂纜車站外，有數百名旅客「打蛇餅」排隊，等候購票乘坐纜車。（董素琛攝）

今（19日）下午山頂纜車站外，有數百名市民及旅客「打蛇餅」排隊，等候購票乘坐纜車。（董素琛攝）

今（19日）下午山頂纜車站外，有數百名市民及旅客「打蛇餅」排隊，等候購票乘坐纜車。（董素琛攝）

入境處數字顯示，今日截至下午4時，南下的內地旅客暫有約18.2萬人，而昨日（18日）年初二全日則有21.2萬名內地旅客來港。

大年初三，山頂纜車站下午大排長龍，數百名遊客「打蛇餅」排隊，等候購票乘坐纜車；有人中途離隊，放棄等候。

來自上海的旅客張小姐到達纜車站後，見排隊人數眾多，未進入隊伍便決定離開。（董素琛攝）

來自上海的旅客張小姐到達纜車站後，見排隊人數眾多，未進入隊伍便決定離開。她表示，未有想過排隊的人會這麼多，即使能登上山頂亦難以拍到美照，不打算乘坐其他交通具前往。她說，曾在10多年前到過山頂，故未能前往也不覺失望。她沒有下個行程計劃，打算直接回酒店。她在年初一來港，計劃在明天離開，此行曾到訪海洋公園等景點，感覺香港「挺好的」。

江蘇旅客儲先生及丁先生來港一日遊。（董素琛攝）

江蘇旅客儲先生及丁先生，每人各花費900元至1,000元來回香港的車票上，打算在港「一日遊」。他們說，是次是他們首次訪港，稱因明天要上班，故未能逗留更久。他們從小紅書得知山頂這個景點，認為十分著名，故希望到訪，本打算乘坐纜車，但因等候的人過多，故選擇叫車前往。

福建旅客姚小姐同樣是首次訪港，指排隊的人流「比想像中多很多」，估計至少要排40分鐘。她說，即使最終排隊時間多於預期，仍願意繼續等待，希望可在山頂看夜景。

尖沙嘴人山人海，廣東道有奢侈品店排長龍。（鄭子峰攝）

今日下午，尖沙嘴人山人海，廣東道奢侈品店、天星小輪、城巴觀光巴士等景點排長龍，有市民形容「如同行年宵」。約下午5時，尖沙嘴天星碼頭排至站內電子售票機位置，碼頭員工表示，排隊人數已少上午一半，上午曾排至海港城外麥當勞處。

尖沙嘴城巴觀光巴士也排起長龍打蛇餅，準備上車的旅客表示排約30分鐘，認為等候時間與預期相若。來自江西的彭女士排在隊尾，約排了5分鐘，預計排約15至20分鐘。她表示，首次訪港，預計遊玩兩到三天，乘搭該巴士因想看香港建築和夜景，稍後會到油麻地觀賞及「打卡」。由於行李皆在深圳，故夜晚會回到內地，明早再來香港。

來自江西的彭女士排在隊尾，乘搭該巴士因想看香港建築和夜景，稍後會到油麻地觀賞及「打卡」。（林子慰攝）