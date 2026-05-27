涉擅取警察系統資料及淋紅油　男警被控9罪　案件將轉介區院審理

41歲男警涉在2024年4至5月間，多次未經授權而取用警察系統資料，以及在黃大仙區一住宅單位淋潑紅油，被控「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」及「刑事毀壞」罪等共9罪。案件今（27日）在東區裁判法院提堂，控方申請押後至7月8日再訊，以待準備轉介區域法院的文件，獲裁判官林子康批准。被告准以1萬元現金保釋，條件包括不得接觸控方證人、不得離開香港及須交出旅遊證件等。



被告梁龍軍（41歲，沒有報稱職業）被控8項「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪，指他於2024年4月17日至5月8日間，在香港八次取用電腦，即操作警隊的「案件管理及調查系統」、「第四代刑事情報電腦系統」，以及運輸署的「第五代⾞輛牌照及駕駛執照綜合資料電腦系統」電腦，目的在於使被告不誠實地獲益，不論是在取用電腦的同時或在日後任何時間。

被告梁龍軍(圖左)。(陳蓉攝)

被告另被控1項「刑事毀壞」罪，指他於2024年5月4日，在香港無合法辯解而損壞屬於另一人的財產，即九龍黃大仙鳳德道111號鳳德邨碧鳳樓某單位的大閘、大門及單位外的位置，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

案件編號：ESCC1268/2026