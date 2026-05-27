的士又有補貼！與小巴等5.31起獲每公升$0.5石油氣補貼　為期兩月

政府跨部門監察燃油供應專責組今日（27日）公布，政府將由即將來臨的星期日（31日）零時零分起，向的士、公共小巴及學校私家小巴提供每公升港幣0.5元的液化石油氣燃料補貼，臨時措施為期兩個月，直至7月30日晚上十一時五十九分。



因應油價急升，政府補貼公用或商用車輛及船隻和相關工商業柴油費，以及向的士、公共小巴及校巴補貼液化石油氣燃料費。（資料圖片／梁鵬威攝）

油價波動下減輕客運商用車輛成本 包括逾2萬輛的士、小巴及保母車

政府發言人表示，臨時措施是為了減輕以液化石油氣為主要燃料的本地客運商用車輛，包括的士、公共小巴及俗稱「保母車」的學校私家小巴營運成本，以減低其加價壓力，預計措施可惠及約16,900輛液化石油氣（包括液化石油氣混能）的士、約3,440輛石油氣公共小巴（包括綠色專線小巴及紅色小巴），以及約170輛石油氣學校私家小巴。

66個石油氣加氣站會提供折扣 毋須登記或申請

政府指，為了以便捷方式提供補貼，油公司會直接在全港共六十六個石油氣加氣站（包括十二個專用石油氣站）為所有液化石油氣（包括混能）的士、公共小巴及學校私家小巴提供每公升港幣0.5元的液化石油氣折扣，無需登記或申請。

政府預計措施可惠及約16,900輛液化石油氣（包括液化石油氣混能）的士。（資料圖片）

為確保公帑運用得宜，政府已與六間油公司簽訂協議，確立責任與條款，清楚說明補貼措施的操作安排，包括政府向指定油公司發還因補貼措施而少收的實際金額、油公司須保存完整且準確的帳簿及紀錄，以及須每星期向政府提交報告和補貼措施完成後的審計安排。運輸署已督導油公司完成系統測試，確保運作暢順。

因應油價急升，政府補貼公用或商用車輛及船隻和相關工商業柴油費，以及向的士、公共小巴及校巴補貼液化石油氣燃料費。（資料圖片／梁鵬威攝）