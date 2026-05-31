非常父母港家中誕子　申出世紙拒交DNA證明　狄志遠促社署助調解

女童Lily的港人「父母」回港後，母親關小姐在家分婏誕下幼子Danny，現已兩個月大，惟目前與聲稱在芬蘭家中分娩的Lily一樣，並無出世紙。兩人接受《香港01》訪問時表示，已在Danny出生後42天內向入境處申請出世紙，由於是在家分娩，入境處要求提交DNA檢測，證明有血緣關係。惟二人認為DNA是相當敏感的個人資料，加上宗教理由，現階段不考慮提交，目前仍與入境處拉鋸中，因此Danny仍屬無身份嬰兒。



前立法會社福界議員狄志遠表示過去未聽聞類似情況，他指Danny沒有出世紙，其父母難以代申辦社會福利，未來更難以申請身份證及上學，認為社署是有角色去處理，應主動介入個案協助調解，避免事件繼續惡化，例如可派社工上門了解、協助向Danny父母釋疑慮等。前立法會議員江玉歡則指，若父母不配合入境處的調查要求，例如提供親生證據等，可能會觸犯相關條例。



就事件，社署表示關注，當區綜合家庭服務中心會按其福利需要提供適切協助。



曾先生與關小姐稱幼子Danny，今年初在香港於家中自然分娩誕生。（黃學潤攝）

關小姐形容Danny的眼白沒有發黃，胃口沒有問題，並非網民所指的患有黃疸病。（黃學潤攝）

Lily事件另一個關注點是曾先生與關小姐的幼子Danny，他目前約兩個月大，跟隨母姓，通過在家分娩的方式出生。由於Lily事件，網上披露了瑞典當局及英國法庭的相關文件，指Lily父母曾被當地政府指控涉嫌疏忽照顧小童，不少網民因此對Danny的安危大感憂心，更有人留言聲稱已向社署舉報。

稱Danny無患黃疸 眼白無發黃病徵 每日帶到游泳池嬉水被曬黑

曾先生與關小姐接受《香港01》訪問當日，二人為方便照顧帶同Danny現身。記者目測Danny與一般新生嬰兒無異，訪問期間，關小姐一度向兒子餵哺母乳。

對於有網民質疑小兒子Danny膚色偏黃，關小姐認為他的膚色貼近父親，加上二人每日帶他到游泳池嬉水，因此皮膚在太陽的照射下較為深黝。她又形容Danny的眼白沒有發黃，胃口沒有問題，並非網民所指的患有黃疸病。

曾先生及關小姐早前已遞交向入境處遞交相關出生表格，並已提供相關人證及物證。（歐陽德浩攝）

Lily父母稱有兼職工作 同住婆婆助照顧Danny

二人過去照顧長女及次女期間，均無安排接受疫苗接種，關小姐解釋，由於宗教信仰的緣故，不接受包括打針等侵入性治療，加上疫苗具有副作用，因而選擇中醫藥預防疾病，另外鑑於香港沒有強制要求為嬰兒接種疫苗，不會安排Danny打針。

他們並透露，雙方不考慮結婚，只是夥伴關係，但一家三口正與婆婆同住在深水埗區一個單位，每日專心照料Danny，透過兼職工、過去的積蓄，以及家人經濟支援維持生活，有時候婆婆也會幫忙提供照顧。

即係一個小朋友唔係父母兩個人湊大，係畀成村人湊大，如果真係有大問題，一定會見到。 Danny母親關小姐

關小姐誕下的3名兒女全都以母乳餵哺。（黃學潤攝）

向入境處提供人證及物證 指DNA相當敏感 拒交檢測報告證血緣關係

曾先生稱，由於今次關小姐是在家分娩，需要自行為新嬰兒辦理出世紙，早前已在限期內向入境處遞交相關出生登記表格，並已提供人證及物證。不過，其後入境處要求兩人遞交DNA檢測報告，證明Danny與二人的血緣關係。

惟他們因宗教理由，並認為DNA是相當敏感的個人資料，已表明不願提供，故兒子仍未取得出世紙，正在與入境處討論改提交其他證據。

香港並不禁止孕婦在家分娩，惟嬰兒出生後，父母需要到金鐘政府合署生死登記總處，提交「在家自行分娩出生聲明書」，辦理嬰兒的出生登記。聲明書要求提供嬰兒姓名、出生日期及地點；還有父母親的姓名、身份證號碼、職業、住址、年齡、婚姻關係，以及不在醫院分娩的原因。

入境處網站並無列明是否需要遞交其他證明。但為防屬販賣兒童，父母需交證明文件，如產檢報告或DNA檢測報告。

入境處回應指，若在家自行分娩，入境處須調查及核實登記資料。（資料圖片）

入境處︰若在家中自行分娩須調查及核實登記資料

入境處回應指，根據香港法例，父母須在嬰兒出生後42日內，向出生登記處辦理登記，一般而言，所有新生嬰兒都由出生醫院的登記官呈報。若在家自行分娩，入境處須調查及核實登記資料，以信納嬰兒在香港出生及其身份，在確定個案沒有可疑後，便會為嬰兒辦理出生登記。基於個人私隱的考慮，不會評論或透露個別個案詳情。

立法會前社福界議員狄志遠建議社署主動介入是次個案。（資料圖片）

狄志遠促社署主動介入 派社工上門了解問題及釋除父母擔憂

前立法會社福界議員狄志遠表示，Danny現階段沒有出世紙，其父母較難為其代申辦社會福利，包括衞生署轄下的疫苗服務及其他支援等；未來更難以申請身份證及上學。由於現時私立及政府資助幼稚園旨在服務本地居民，若無出生證明顯示港人身份便難以入學，即使入讀國際學校也需出世紙證明身份，而政府近年推出的兩萬元生育補貼，也需出示小朋友的出生證明。

狄志遠認為，入境處應加強與Danny父母溝通，為家長澄清私隱與出生證明之間的矛盾；至於社署亦有責任調解家庭困難，應主動介入是次個案，解答誤解或摩擦，避免事件繼續惡化，例如可派社工上門了解問題及釋除家長的擔憂，幫助他們為兒子申請出世紙。

社署關注事件：當區綜合家庭服務中心會按其福利需要提供適切協助

就事件，社署表示關注，當區綜合家庭服務中心會按其福利需要提供適切協助。

江玉歡回應在上次區選時幫助兩位港島女性參選人，表示那段經歷很開心，因為「最喜歡站在街上，接觸市民」。（梁鵬威攝）

江玉歡︰不配合入境處調查要求或會觸犯條例

本身是律師的前立法會議員江玉歡表示，根據《生死登記條例》第174章，父母需要在嬰兒出生後42日內，辦理出生登記，而單位佔用人即業主或租客，若得悉嬰兒在單位出生，同樣有責任一同辦理登記。

江玉歡指出，若相關人士在限期內沒辦理登記手續，同時無合理辯解理由，即屬違反《條例》，可判處一級罰款2,000元及監禁6個月，即使已遞交登記表格，但不配合入境處的調查要求，例如提供親生證據包括DNA等，也可能會觸犯條例。

江玉歡又指，因身份證明牽涉到家族財產等問題，現實中或有人為了「爭家產」，違法取得沒有血源關係的初生嬰兒，再辦理出生登記，因此理解入境處需要嚴謹把關。