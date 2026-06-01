Save Lily掀法例真空爭議　江玉歡促「做多一步」全面保兒童福祉

女童Lily港人父母回港後，母親關小姐聲稱在家分娩誕下幼子Danny，現已兩個月大，但拒絕提交DNA核實血緣，導致Danny至今仍是無出世紙的「無證兒童」。前立法會議員、律師江玉歡認為事件暫未到達虐兒門檻，但反映現行法例或有漏洞，無法強制要求新生嬰兒父母提供所須證明資料，建議參考新加坡修例。



江玉歡強調法律上父母對如何養育子女有自主權，但同事在保障兒童福祉取平衡，而普通法中有「衡平法」分支體系，法庭在極端下有權介入，若政府認為有證據兒童的健康受到威脅，政府可研利用「衡平法」介入。



曾先生及關小姐在社交媒體開設「Save Lily」專頁。（黃學潤攝）

前立法會議員、律師江玉歡。（資料圖片／梁鵬威攝）

江玉歡直言事件暫難直接用法律處理 未達虐兒門檻

江玉歡今日在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，今次事件難以直接用法律處理，雖然現時有《強制舉報虐待兒童條例》，但今次事件似乎未到達門檻，認為法例有不足。

《生死登記條例》無列明政府有權向父母索取資料 促參考星洲修例

現時《生死登記條例》訂明，父母或者處所的佔用人在嬰兒出生之後42天內，要為嬰兒作登記。但江玉歡認為罰則過輕，最高判罰為罰款2,000元或監禁六個月。她又指，最大問題在於條例無列明政府有權向父母索取資料，提到新加坡有相關規定，認為政府可以參考作修例。

江玉歡又指，法律上父母對於如何養育子女有自主權，但認為法例應訂得更闊，令兒童福祉的保障可以更全面，舉例指英國上月通過「Children's Wellbeing and Schools Act」，「例如你有懷疑，差不多你都可以介入」，期望立法會思考是否應該要「做多一步」。

就今次事件，她坦言政府位處被動，若未能從現行法例中找到介入方法，政府可考慮普通法當中的「衡平法」分支體系。她建議，若政府認為有證據兒童的健康受到威脅，可用「衡平法」要求法庭處理。