屋苑亂象｜世界花園揭假授權、業主被參選　與宏福苑同管理公司

大埔宏福苑大火後，掀起很多屋苑管理黑幕，大圍世界花園的物管公司「置邦」(ISS），與大埔宏福苑是同一間。《香港01》調查發現，世界花園在法團換屆選舉中，竟有業主不知情「被參選」。另外，有業主發現，在簽署好的授權信中，代表一欄原本留白，管理公司擅自填上時任法團主席的名字。更有業主投訴，屋苑部份工程涉嫌「先開工、後招標」。置邦去年更主動問屋宇署，要求進行「大維修」。居民質疑連串事件，是為「大維修」鋪路。



大圍世界花園。（楊凱力攝）

與宏福苑同一管理公司

世界花園於1977年落成，位於在獅子山隧道旁。有400多個單位，單位大小由800多呎至2500多呎不等，是區內著名的豪宅屋苑。世界花園的管理公司「置邦物業管理」，與大埔宏福苑的同一間，已做十幾年。

母公司ISS集團在大火後發聲明，稱置邦為宏福苑業主立案法團提供行政支援，並安排第三方供應商提供專業服務，而置邦無參與維修遴選。

《香港01》獲得業主A先生（化名）於2021年9月手寫的聲明。（受訪者提供）

健康欠佳業主「被參選」

業主A先生（化名）1980年代，以公司名義買入單位自住。A先生近年身體變差，需要家人照顧。2021年9月，A先生見到法團通告，發現自己「被提名」做候選人。A先生隨即寫了一份聲明，稱自己無參選，事後到警署備案。但是，由時任物業經理寫的法團會議記錄，則稱A先生是因為私人理由放棄成為委員。

協助報警的業主，質疑會議記錄不真確。他懷疑是管理公司或當時的法團成員，偽造A先生的參選記錄，讓「影子委員」協助投多一票。

警方回覆《香港01》，案件未有足夠證據顯示涉及刑事成分，列作「雜項」處理。業主至今也不知，是誰冒認A的名義去參選法團。

置邦：業主忘記曾簽署

置邦回覆《香港01》，則是另一版本。置邦稱事件是兩名業主之間「互相提名」，但業主A忘記曾在提名表格上簽署，並稱警方發現提名表格有當事人簽名，故未採取進一步行動。

助報警業主：從未聽過忘記簽名

不過協助A先生報警的業主稱，置邦過去一直重申業主是「互相提名」，但從沒聽過忘記簽名的說法，質疑置邦說法不實，認為A先生不可能忘記簽過名。

大圍世界花園停車場，天花出現石屎剝落，更現鋼筋。（楊凱力攝）

管理公司代業主填授權票

世界花園不少地方破破爛爛，部份業主不滿管理公司的表現，一直想換管理公司。在2022年7月的業主大會上，議程包括管理服務合約招標，及重選法團的正副主席。「置邦」的物管經理，擅自在無填寫授權代表的簽署授權信上，寫上時任法團主席名字，由主席代為投票。

2022年7月，世界花園開業主大會，議程包括管理服務合約招標，及重選法團的正副主席。居民提供開會片段截圖。（受訪者提供）

業主B的丈夫在開會前一日，收到一封「委任代表」的信件，兩夫婦都感奇怪。開會當日，他們去管理處查詢，管理處出示了委任代表文書，代表那一欄卻寫上了時任法團主席的名字，「問了梁經理，梁經理說是他填下去的。我問他知不知道這樣是篡改文書？你不可以代表我寫這個人下去。」

2022年7月，業主B的授權信被管理公司擅自填上時任法團主席的名字，隨後報警。《香港01》獲得B（化名）及丈夫的口供紙。（王海圖攝）

涉「虛假文書」 重案組跟進 稱沒證據檢控

去到業主大會，B公開事件，經理向在場的業主道歉，不過拒絕讓每位業主查看，其他委任代表的文書有沒問題。在場的業主於是報警，B與丈夫一同落口供，警方以涉「虛假文書」展開調查。幾個月後，警方通知B的丈夫，因證據不足，律政司不會起訴。他們認為，經理都已直接承認自己填，不明白為何是證據不足。

警方回覆《香港01》，案件列作「行使虛假文書」，由沙田警區重案組跟進。經調查及徵詢法律意見後，沒有足夠證據對任何人提出檢控，因此已將調查結果通知報案人。

置邦則向《香港01》稱，警方看完閉路電視紀錄及向時任經理及前法團主席查證後，認為事件屬雙方誤會，沒有涉及任何動機，並未採取行動，案件亦告結束。

大圍世界花園。（楊凱力攝）

五工程先開工後招標

事件亦隨着世界花園順利選出另一名主席及置邦在世界花園換新經理而平息。置邦2024年亦續到管理服務合約，可以做到2027年1月31日，但有業主之後發覺，小型工程的招標過程相當混亂。

《香港01》獲得多份與世界花園小型工程相關的資料。（王海圖攝）

《香港01》翻查多頁資料，發現五個在2024年11月至2025年3月做的小型工程，包括換污水喉及外牆維修等，全部都是先開工、再招標，一共涉款16萬多。以這個價值四萬元換污水喉的的工程為例，「置邦」寫工程在2025年1月23日完成，但他們1月24日才出通告，公開5間公司的報價，建議選擇「最平」的「復明工程」。所有工程都是由置邦直接找「復明工程公司」完成。

2025年6月，置邦向法團發信解釋。（王海圖攝）

置邦事後向法團發信解釋，稱五項工程項目都是突發、有緊急性質，所以在索取口頭報價後，才補交書面報價及審批文件，只想確保工程及時展開，將影響減至最低。

置邦向《香港01》稱，事件沒有違法，但不符合公司內部守則，已向涉事同事發出警告信，並正式向管委會提交調查結果；又稱有邀請民政事務處代表提供意見，代表未有提出違規，只建議法團日後可根據，與管理公司的溝通及合作模式，建立相應的採購機制。

大圍世界花園。（楊凱力攝）

置邦主動問屋宇署 查詢大維修進度

業主後來再發現世界花園物業經理。在2025年8月主動向屋宇署發電郵，查詢為何屋宇署未有向世界花園，發出強制驗窗或驗樓的通知。業主質疑是管理公司，未經過法團或業主大會表決，就變相主動申請「大維修」。

世界花園物業經理2025年8月主動向屋宇署發電郵，查詢署方為何未向世界花園發出強制驗窗或驗樓的通知。（受訪者提供）

連帶過去幾年「被參選」、「假授權」，維修和招標等一連串問題，業主擔心是管理公司為日後大維修鋪路。

置邦回覆《香港01》，否認主動申請「大維修」，稱是業主及法團對維修有疑問，才代為向屋宇署查詢。至於「被參選」、「假授權」等指控，置邦就指未能回應假設性問題。

