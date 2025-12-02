宏福苑大火｜「鴻毅」任顧問安基苑今早突拆棚網　昨示範燒網不熄

大埔宏福苑五級火災，調查最新發現棚網7個樣本未達阻燃標準，疑有人將不符合阻燃標準保護網混入合標準棚網使用。



宏福苑項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」兩名董事早前疑涉貪污遭廉政公署拘捕，同由「鴻毅」任顧問的牛頭角安基苑，多名住戶稱承建商今早（2日）開始拆除D座的棚網，更有棚工向住戶透露將拆除屋苑所有大廈棚網，大部份住戶表示歡迎，亦有人擔心拆除及更換棚網的費用由業主承擔。



承建商在大廈最新張貼的通告稱，安基苑昨日測試的全部棚網樣本阻燃，但由於「表現不一」，基於減少各方疑慮及配合現行最新要求，將緊急更換全部棚網。



周日（11月30日），安基苑維修工程承建商「偉利建築工程有限公司」曾揚言堅拒拆除棚網，惟為釋除住戶疑慮，昨午（1日）更示範燒棚網，惟有棚網起火後維持約1分30秒才熄滅。



承建商「偉利建築工程有限公司」12月2日早上開始拆除牛頭角安基苑D座的棚網。（住戶提供圖片）

牛頭角安基苑12月1日仍未拆除棚網。（資料圖片／鄭子峰攝）

牛頭角安基苑維修工程顧問與大埔宏福苑同屬鴻毅

大埔宏福苑發生五級大火，竹棚、圍網及發泡膠板被指是導致這場世紀大火的元兇，引起其他正進行維修的屋苑居民人心惶惶。房屋局獨立審查組人員上周四（ 27日）已檢驗另外4個正在進行大維修的居屋屋苑，包括牛頭角安基苑。

牛頭角安基苑的大廈維修工程顧問公司，為近日與宏福苑工程涉貪案有關的「鴻毅建築師有限公司」。屋苑業主立案法團周日（30日）在明愛牛頭角社區中心召開業主周年大會，順道商討有關事宜。

工程承建商「偉利建築工程有限公司」負責人廖先生11月30日堅拒拆卸棚網。（歐陽德浩攝）

承建商12月1日示範燒棚網，其中安基苑C座21樓的棚網最嚴重，起火後維持約一分半鐘才熄滅。（歐陽德浩攝）

承建商周日聲稱棚網符合英國標準 拒拆除

當時工程承建商「偉利建築工程有限公司」負責人廖先生強調，棚網符合英國標準，稱站在承建商的立場，只跟從屋宇署的指引，因此不會拆卸棚網。他更指，法團若要求中止工程，偉利建築則會提出控告，以追討相關損失。

廖先生透露，大埔宏福苑發生火災後，房屋署獨立審查組分別在上周四及上周六（27日及29日），到場剪下棚網帶回實驗室化驗，但為了釋除業主的疑慮，他預告周一中午將即場示範燒棚網。

承建商12月1日安排地盤工陪同業主上樓剪取棚網樣本測試。（歐陽德浩攝）

有B座業主12月1日要求承建商安排地盤工上門剪取樣本，再親自以點火槍測試，最終也燃燒約15秒。（歐陽德浩攝）

承建商周一示範燒棚網 結果有樣本起火1分30秒才熄滅

《香港01》周一到場直擊，只見地盤工使用點火槍逐一燃點棚網，另一人則手持滅火筒在旁戒備。測試結果發現，部份棚網持續燃燒數秒至10多秒，只有A座的棚網沒有起火，其中安基苑C座21樓的棚網最嚴重，起火後維持約1分30秒才熄滅，有業主高呼︰「燒着咗好耐啦！乜都燒咗啦！」

承建商「偉利建築工程有限公司」12月2日早上開始拆除牛頭角安基苑D座的棚網。（方保僑提供圖片）

棚工向住戶透露拆除屋苑所有大廈棚網 業主憂承擔費用

事隔一日，有多名住戶今早（2日）反映，承建商今早已開始拆除棚網，但業主立案法團仍未發出通知。另有棚工更向住戶透露，將會拆除屋苑合共4幢大廈的棚網。

雖然大部份住戶對承建商的決定表示歡迎，但有住戶擔心拆除及更換棚網的費用由業主承擔，認為顧問公司的問題不應轉嫁至升斗市民。

棚工向住戶透露將會拆除屋苑合共4幢大廈的棚網。（住戶提供圖片）

承建商大廈通告︰配合現行最新要求緊急換網

隨後有住戶分享承建商最新在大廈張貼的通告，稱安基苑昨日的測試結果顯示，全部棚網樣本阻燃，但由於表現不一，基於減少各方疑慮及配合現行最新要求，將緊急更換全部棚網，新棚網送達地盤後會聯絡房署獨立審查組測試，獲得滿意結果後才會舖網。