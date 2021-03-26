新冠肺炎．最新｜累計逾42萬人接種疫苗　多一人接種復必泰後死亡

本港周四（25日）錄得9宗確診，沒有源頭不明個案，是相隔4個月後再次無源頭個案「清零」。

雖然復必泰疫苗暫時停止接種，但本港昨日仍有8200名市民接種科興疫苗，疫苗接種計劃自展開以來，累計已有逾42萬人已打第一針新冠疫苗。

此外，昨日一名59歲男子在西貢行山時被發現失去知覺，送院後不治，他七日前曾接種復必泰疫苗。