新冠肺炎．最新｜累計逾42萬人接種疫苗　多一人接種復必泰後死亡

撰文：王潔恩朱海棋鄧穎琳
最後更新日期：
本港周四（25日）錄得9宗確診，沒有源頭不明個案，是相隔4個月後再次無源頭個案「清零」。
雖然復必泰疫苗暫時停止接種，但本港昨日仍有8200名市民接種科興疫苗，疫苗接種計劃自展開以來，累計已有逾42萬人已打第一針新冠疫苗。
此外，昨日一名59歲男子在西貢行山時被發現失去知覺，送院後不治，他七日前曾接種復必泰疫苗。
▼復必泰疫苗接種中心流程▼
+21
+21
+21
▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼
▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼
+2
+2
+2
▼西營盤Ursus Fitness爆疫▼
政府3月24日公布暫停接種復必泰疫苗
▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，荔枝角公園體育館接種中心情況▼
《2021年DSE試場疫情預防措施》
+5
+5
+5
昨日總覽：
新冠疫苗｜5人接種科興後送院 26歲男子貝爾面癱 情況嚴重留院
強制檢測｜屯門龍門居12座 大埔明雅幼稚園、東涌英基幼稚園上榜
科興疫苗｜第二批約100萬劑今由北京抵港 累計供港約200萬劑
復必泰疫苗｜59歲男七日前打針 今西貢行山被發現無知覺送院死亡
今錄9宗確診4屬本地個案 URSUS群組增3人 5輸入全為變種病毒
復必泰疫苗｜陳肇始致歉：促藥廠送另一批到港 按次序接種第二劑