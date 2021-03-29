去年214宗山泥傾瀉較2019年多60%　土力處試無人機播種助修復山坡

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-29 16:08

近日天氣轉熱，代表雨季即將來臨。土力工程處今日（29日）公布，去年全年接獲214宗山泥傾瀉事故報告，當中沒有涉及任何人命傷亡；雖然去年事故報告較2019年的131宗多，惟比過去25年平均每年共約300宗為少。 土力工程處表示，正研究利用人工智能，自動辨別天然山坡上的山泥傾瀉，縮短更新數據的時間。另外，為加快修復山泥傾瀉後，山坡殘痕回復自然外觀的速度，該處由本月起試用無人機在空中播種，試行地點包括粉錦公路等三處山坡，希望可減低修復工作的人力、物力。

土力工程處副處長（港島）張秉業表示，去年接獲214宗山泥傾瀉事故報告中，132宗影響道路、12宗影響建築物、15宗影響寮屋。被問到去年山泥傾瀉事故報告比2019年多，張解釋去年天文台兩度發出黑色暴雨警告，暴雨較為集中；2019年僅最高發出紅色暴雨警告，而「過去15年數字都係上上落落」。

土力工程處今日（29日）公布，去年全年接獲214宗山泥傾瀉事故報告，當中沒有涉及任何人命傷亡。（黃金棋攝）

他又表示，去年曾兩次發出山泥傾瀉警告，兩次的山泥傾瀉指數亦不足20，屬偏低。張舉例指，去年最大一宗山泥傾瀉事故為6月6日黑色暴雨警告信號及山泥傾瀉警告生效期間，西貢山寮下路約88立方米山泥塌下，擊毁三輛停泊在斜坡下方的私家車。同日梅窩東坑尾村約12立方米山泥塌下，居民須臨時疏散。

張秉業強調，山泥傾瀉的風險不可能減到零，故市民要居安思危。（黃金棋攝）

張秉業表示，當局曾進行災害評估，假設如2008年大嶼山造成兩死的特大暴雨發生在港島，將引發數以百計的嚴重山泥傾瀉，當主以泥石流為主，或破壞建築物，以及堵塞道路。因此當局每年為30幅天然山坡進行風險緩減工程；亦會強化斜坡，例如使用泥釘提高斜坡的堅韌度，即使發生山泥傾亦減輕程度。當局又研究用人工智能辨識山泥傾瀉，加快掌握到何處發生山泥傾瀉，以及得知嚴重性；以及在9個地點安裝「智能泥石壩」，當有泥石堆積，便會透過流動應用程式時通知土力工程處。

張強調，山泥傾瀉的風險不可能做到零，故市民要居安思危。他呼籲業主定期維修斜坡至少每年進行一次例行維修檢查，暴雨後亦要檢查排水渠並清理淤塞物；每5年則要做一次「工程師維修檢查」。

陳惠蓮表示，天然山坡發生山泥傾瀉後，會出然「光禿禿」痕跡，故該處今個月起亦試用無人機在空中播種。（黃金棋攝）

本月起試用無人機在空中播種 加快修復山泥傾瀉後山坡

另外，土力工程處今個月起亦試用無人機在空中播種，加快修復山泥傾瀉後的天然山坡。總土力工程師/斜坡安全陳惠蓮表示，天然山坡發生山泥傾瀉後，會出然「光禿禿」痕跡，如依靠自然修復，回復自然外觀一般需時甚久。當局亦進行人工修復植被，但工程施工複雜，亦需搭建大量工作平台及通道，令工程費用昂費及施工時間較長。

因此當局以無人機模仿如動物等的天然播種媒介，無人機下面安裝播種器，飛到斜坡殘痕上，並遙距開啟播種器，希望種子可依附在殘痕中的泥土上。她舉例指，其中一個試行地點是粉錦公路，該處2018年天然山坡發生山泥傾瀉，近500立方米山泥塌下，至今年殘痕大部份仍未有植被覆蓋。故當局利用無人機播種，希望可加快植被重生。